Řešíte fixaci záloh na energie? Pečlivě zvažte, jestli se to vyplatí

Zatímco v září loňského roku vystřelila cena zemního plynu na komoditní burze Power Exchange Central Europe v Praze k rekordním hodnotám na úrovni až 320 eur za 1 MWh, nyní nezadržitelně klesá k 50 eurům za stejnou měrnou jednotku. A cena elektřiny má obdobný vývoj. Otázka nyní proto stojí tak, zda mají lidé fixovat pravidelné platby za energie, anebo ne.



Odpověď na to ale není, i přes rychle klesající ceny, příznivá. Jde totiž o to, že obchodníci nakupují energie s předstihem, a to nejen kvůli dostatečné kvantitě pro zákazníky, ale také i s ohledem na vývoj ceny. Navíc - i podle analytiků - existuje stále řada nevyzpytatelných proměnných, které mohou ceny energií nepříjemně ovlivnit. Dá se ale říct, že ti, kterým končí energetické kontrakty letos, by se měli rozhodovat o tom, zda fixovat ceny energií nebo využívat spotovou (tedy okamžitou) cenu podle toho, jak dokáží být „konzervativní“, tedy s jakou mírou rizika případného rychlého nárůstu ceny dokáží žít.



Tak třeba Lucía Žárska, analytička společnosti ProfitLevel serveru EuroZprávy.cz řekla, že v případě fixace energetických kontraktů není současný trend nejlepší zpráva, protože investoři, kteří nakoupí na spotových trzích nebo obchodují s krátkodobými kontrakty, mohou být v mínusu.



„V případě, že ceny začnou (znovu) stoupat zaznamenáme opačný efekt. Bohužel prognózy nevypadají příznivě. Vysoká inflace zasáhla nejvíce nízkopříjmové skupiny, dnes však vidíme trend, že i lépe vydělávající zaměstnanec přemýšlí o svých nákupních rozhodnutích. Z toho vyplývá, že pro mnohé občany je čím dál složitější ušetřit určitou částku měsíčně,“ řekla Lucía Žárska.



Podle té stačí, když se podíváme na vývoj úrokových sazeb při hypotékách. Ten dle analytičky ukazuje, že málokdo si může dovolit splácet měsíčně obrovské splátky. Když k tomu přidáme ceny potravin, které jsou mnohonásobně vyšší než před rokem, výsledkem je snížení konečné částky, která lidem zůstane měsíčně na účtu.



K rozhodnutí o tom, zda si nyní mají lidé kontrakty na energie zafixovat na stávajících cenách nebo ne, někteří ekonomičtí experti dodávají, že se při tomhle rozhodování nesmí zapomínat ještě na jednu důležitou věc. A to, že od roku 2023 platí zastropované ceny elektřiny a plynu, které vláda zavedla v reakci na energetickou krizi. Faktem ale je, což naznačují i poznatky tuzemských obchodníků s energiemi, že lidé mají rádi jistotu v platbách za energie. K čemuž fixace kontraktu na určité období rozhodně přispívá. Faktem ale také je, že při rychle klesajících cenách mohou mít klienti obchodníků, kteří „zafixovali“ ceny na vyšších hodnotách, pocit, že prodělávají.



Proto platí jedna z tradičních rad pro investory, že fixovat ceny energií by měli především ti, kteří mají rádi stabilitu. Ta totiž pomůže nejen lépe plánovat domácí výdaje, a to nejen nyní, ale právě v průběhu kontraktu, kdy mohou ceny vykázat nečekaný vývoj. Lze tedy konstatovat, že fixovat ceny by měli, i přes jasnou výhodnost v éře klesajících cen, kdy se dá čekat jejich růst, hlavně konzervativní spotřebitelé, kterým nevyhovují všeobecná cenová rizika. U těch ostatních záleží nejen na ochotě riskovat vývoj cen, ale i finančních možnostech.



A s trochou nadsázky se dá říct i to, že kvůli tomu, že jsme v Česku a lidé stejně na doporučení jakýchkoli autorit moc nedají a hledají si všemožně relevantní informace sami, platí okřídlené klišé o tom, že různí odborníci si myslí různé věci. Faktem totiž je, že všeobecná shoda na tom, zda nyní fixovat energetické kontrakty nebo ne, není zcela jednoznačná. Platí třeba, že právě nyní, kdy se cenový vývoj nedá přesně určit, mohou chtít zákazníci i přes riziko vysoké ceny (při spotovém kontraktu) mít právě volnost kdykoliv odejít a nefixovat se, když by se podmínky na trhu ještě více zlepšily. A ten, kdo chce mít stabilitu a jistotu, byť třeba za vyšší ceny, neboť kontrakt na energie už uzavřel dříve, bude chtít zřejmě smlouvy zafixovat. Ale aby těch problémů spojených s cenami nebylo málo, upozorňují odborníci na energetiku v této souvislosti také na to, aby si lidé pohlídali velmi dobře výběr dodavatele energií.



Ať tak nebo onak, když si člověk přečte odhady většiny seriózních zahraničních médiích o odhadech vývoje cen energií na rok 2023, hodně z nich končí spíše než jasnou odpovědí doporučením, jak udržovat nízké účty za energií. Může se to totiž vyplatit.