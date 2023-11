Senát schválil úsporný balíček, který zvyšuje některé daně. Na řadě je Pavel

Letošní ročník festivalu JazzFestBrno zakončí dva koncerty: v rámci off-programové série Tension přijede 22. listopadu v brněnské premiéře do klubu Fléda norská osmičlenná nu-jazzová kapela Jaga Jazzist. Hvězda labelu Ninja Tune je proslulá svými velmi energickými koncerty, které spojují jazz s elektronikou, experimentálním rockem i avantgardou. Po jejich vystoupení v Brně bude navíc následovat after party s Aid Kidem a jeho DJ setem. 5. prosince se pak téměř po deseti letech do brněnského Sono Centra vrátí francouzský trumpetista s libanonskými kořeny Ibrahim Maalouf, tentokrát s programem Trumpets of Michel Ange, jehož název odkazuje na italského génia Michelangela.