Školní rok se blíží, názory se liší. Ředitelé zaujali stanovisko k manuálu

"V tom musím ministerstvo školství opravdu pochválit,“ řekla předsedkyně v pořadu Interview Plus.

"Doporučená část nám dává poměrně velké množství možností, jak se vypořádat s doporučeními podle podmínek dané školy,“ podotkla s tím, že je ráda, že nemusí ředitelé škol zjišťovat infekce u každého žáka či studenta. Jediné, co musí udělat, je poslat dítě se symptomy domů. Zbytek zůstává na hygienicích.

Nelze vytvářet homogenní skupiny

Problém spatřuje Schejbalová u středních škol a gymnázii, kde kolikrát nelze vytvářet homogenní skupiny, jelikož se studenti častokrát učí cizí jazyky nebo volitelné semináře rozdělení. Dořešená taktéž není organizace žáků ve školních jídelnách.

Předsedkyně hovořila také o sundavání roušek ve třídách a jejich opětovném nasazování ve společných prostorách. "Dovedu si představit, jak se roušky budou v hodinách válet po lavici,“ řekla s tím, že je ale příznivkyní absence roušek během vyučovacích hodin.

"Ředitelé by měli zaručit, aby se studenti co nejméně potkávali, ale to na některých školách není reálné." Renata Schejbalová

S organizací pokulhává také potenciální povinnost školy zajistit, vyžádá-li si to situace, jak prezenční, tak i online vyučování, jelikož by pedagogové museli v takovém případě rozdělit svůj čas mezi školní a vzdálenou výuku. "Pomohly by například kamery ve třídách, ale na to nejsou finance,“ nechala se slyšet šéfka Asociace ředitelů gymnázií.

Co se týče možných obav učitelů, že se nakazí, tak s těmi se Schejbalová u svých pracovníků nesetkala. "Nemůžeme se na několik měsíců nebo let izolovat doma, abychom se nenakazili,“ uzavřela.