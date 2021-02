Otevřít školy, nebo obchody. Zavést povinné testování a maximální home office, navrhuje Plaga

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod. Vláda by se jeho návrhem měla zabývat v pátek. Studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do školy nastoupit 1. března.

Podle vládního materiálu by se v březnu do škol mělo vrátit přibližně 450.000 žáků a učitelů. Jejich návrat by měl být postupný, začít má 1. března se zahájením pravidelného testování na covid-19 ve školách. Konat by se měl do poloviny měsíce ve třech etapách vždy po týdnu.

Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou nejen pro @msmtcr, tak jiné změny opatření (např. otevření obchodů) nejsou možné a zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office. — Robert Plaga (@RobertPlaga) February 18, 2021

Jako první mají přijít na řadu závěrečné ročníky středních škol, pak středoškoláci v oborech s praktickou výukou a deváté třídy základních škol. Do konce měsíce pro ně bude potřeba zajistit zhruba 3,7 milionu antigenních testů.

Většina žáků a studentů má již řadu týdnů povinnou výuku na dálku. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Před otevřením obchodů a škol v současné epidemické situaci varovali i odborníci. Nejdřív je podle viroložky Ruth Tachezy třeba snížit počet nových případů a hospitalizovaných. Epidemiolog Rastislav Maďar připomněl, že pokusy s rozvolňováním přes varování expertů stály na podzim lidské životy.

Šíření nákazy v Česku nepolevuje, důvodem je šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Ve středu bylo v nemocnicích v těžkém stavu s covidem 1227 pacientů, což je rekord. Osmi krajům hrozí podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vyčerpání kapacit JIP, v pěti krajích v západní polovině Česka se to může stát už do konce února.