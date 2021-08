Průměrný příjem učitelů vzrostl loni na 43.318 Kč

Ve srovnání s průměrnou mzdou v ČR mají pedagogové nadprůměrný plat, ale v porovnání se zaměstnanci s vysokoškolským vzděláváním berou v průměru méně. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ČSÚ Jan Cieslar.

Podle Českého statistického úřadu narostly výdělky učitelů za poslední tři roky o 40 procent, a to z přibližně 31.000 korun v roce 2017 na více než 43.000 korun loni. V letech 2018 a 2019 dosahovalo tempo růstu platů v mateřských, základních a středních školách dvouciferných hodnot, minulý rok se snížilo na 9,2 procenta, uvedl Cieslar.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že platy ve školství vzrostou do letošního roku na 150 procent jejich úrovně z roku 2017. To by mělo být v průměru kolem 47.000 korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve uvedl, že by učitelé letos měli dostávat průměrně alespoň 45.000 korun. Od letošního ledna se platy ve školství znovu zvedly. Rozpočet na ně vzrostl meziročně o devět procent.

Podle ČSÚ vydělávali nejvíce loni učitelé na středních školách, kde brali měsíčně v průměru asi 45.800 korun. Nejméně naopak měly jejich kolegyně v mateřských školách, a to kolem 36.500 korun. V soukromých či církevních školkách vzrostl v posledních letech plat výrazně méně, upozornil Cieslar. Mzdy v nich loni stouply o 1,3 procenta, zatímco ve veřejných mateřinkách o 9,1 procenta. "Výrazně se tak rozevírají nůžky mezi těmito dvěma kategoriemi pedagogů, kdy v roce 2020 tento rozdíl činil již 10.500 korun," sdělil mluvčí.

Tempo růstu platů učitelů v mateřských, základních a středních školách se v minulém roce zbrzdilo. Mezi roky 2013 až 2017 rostl příjem učitelů pomaleji než u všech zaměstnanců v platové sféře, od roku 2017 do roku 2019 byl nárůst u pedagogů proti celkovému průměru dynamičtější, loni ale opět vzrostl rychleji průměrný plat všech zaměstnanců. Učitelé pobírali podle ČSÚ loni v průměru o zhruba 10.000 korun méně než vysokoškolsky vzdělaní pracovníci v platové sféře. Plat pedagogů byl ve srovnání s průměrem všech zaměstnanců ve výši 112 procent, v porovnání s lidmi s vysokoškolským vzděláním činil 74 procent.