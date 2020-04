Roušky povinně ve školách? Obrovské riziko pro žáky i učitele, upozornila platforma

Podle Mazancové má dnes většina učitelů a dětí k dispozici pouze podomácku vyrobené roušky, které je možné bezpečně používat jen omezený čas, nikoli při celodenním pobytu ve škole. "Rodiny by musely roušky denně prát, což nelze ohlídat. Problém by byl i u sociálně slabých rodin či v rodinách se špatnou hygienou. Mohlo by to vést k tomu, že by byly ze vzdělávání vyloučeny děti rodin, které nejsou schopny zajistit denně čisté roušky," uvedla Mazancová.

Pokud podle ní stát chce, aby se společnost koronavirem promořila, mohly by jít děti do škol třeba i bez roušek. V opačném případě by podle ní měl školám dodat pro děti i učitele jednorázové roušky, ve kterých se lidé tolik nezadýchávají a dá se lépe mluvit. Mazancová upozornila na to, že v červnu mohou být už letní teploty. Řadě škol přitom chybí klimatizace.

Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) by se školy mohly znovu otevřít v polovině května. Podobně jako náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že podmínkou by mohlo být povinné nošení roušek.

Podle Mazancové tento návrh zahrnuje řadu nedomyšlených věcí. "Děti budou v kolektivu pořád, tak je třeba otázka, jak třeba pak budou jíst svačiny," uvedla. Nejasné je také to, jak by se měly nákaze bránit učitelé ve starším věku nebo s chronickými nemocemi, pro které může být koronavirus nebezpečný. "A také je řada učitelů, kteří doma pečují třeba o nějakého seniora," dodala.

Při pokračujícím šíření koronaviru se podle ní možná někteří učitelé nebudou chtít do škol vůbec vrátit. A není tedy ani jasné, zda by školy vůbec zvládly zajistit výuku při kompletním otevření před definitivním ústupem epidemie. Už před ní měly často potíže s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů.

Učitelé podle Mazancové vnímají, že otevření škol je důležité kvůli pracujícím rodičům školáků na prvním stupni a kvůli přijímacím zkouškám na střední školy. Jinak by ale podle ní mohla výuka pokračovat online. Mnoho škol se podle ní v tomto režimu již "zajelo". Podobně se nedávno vyjádřil také předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Mazancová doplnila, že v případě povinného nošení roušek ve školách by jich musel stát zajistit ohromné množství. Pokud by děti měnily roušky každé dvě hodiny a chodily i do družiny, potřeboval by jich jeden žák kolem pěti kusů denně. Při množství zhruba 953.000 žáků v základních školách by to znamenalo několik milionů roušek každý všední den.