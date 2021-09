Ve školách se začal ověřovat nový způsob výuky dějin 20. století

Pracovat budou mimo jiné s aplikací HistoryLab.cz. Pokud se tento model spolupráce učitelů osvědčí, chtělo by ho ministerstvo v budoucnu využít i pro modernizaci výuky v dalších předmětech. ČTK o tom informovala Vendula Ježková z Národního pedagogického institutu (NPI).

Projekt Dějepis+ má přispět k tomu, aby žáci díky výuce moderních dějin lépe chápali souvislosti nedávné historie se současností. Na jeho realizaci spolupracuje NPI s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Program vznikl jako pokusné ověřování vyhlášené ministerstvem školství, plánuje se na tento a příští školní rok. Učitelé z blízkých škol vytvoří skupinu, která se bude pravidelně scházet, připravovat a vyhodnocovat výukové lekce. K dispozici budou mít vzdělávací materiály a zaškolení do on-line aplikace HistoryLab.cz.

Oproti důrazu na memorování dat by se měli žáci v hodinách dějepisu v projektu naučit myslet víc kriticky. "Pořád přežívá představa, že v dějepise jsou důležité znalosti. Ale já dodávám, že nejen znalosti, ale i dovednosti," řekl obsahový manažer projektu Jaroslav Pinkas z ÚSTR. Za klíčovou považuje schopnost přemýšlet o vlivu minulosti na přítomnost.

Učitelé, kteří se do projektu přihlásili, se v srpnu setkali na Letní škole. Třídenní program jim nabídl možnost vyzkoušet si různé způsoby výuky, jako třeba spolupráci žáků v malých skupinách, vedení diskuze se třídou nebo takzvanou metodu koktejlu. Ta dává žákům možnost seznámit se s tím, co všechno může způsobit na změnu ve společnosti. "Žáci tak pochopí, že to nikdy není jedna věc, která změní děj událostí. Je to soubor několika příčin, namíchaný koktejl okolností," řekla učitelka Jana Sagitáriová z Jablunkova na Frýdecko-Místecku.

Odborníci se dlouhodobě shodují, že výuka moderních dějin v českých školách není dost efektivní, i když se proti minulosti vylepšila. Podle České školní inspekce se většina žáků seznámí s dějinami do 90. let 20. století, jen asi 3,5 procenta nedojde do roku 1989. Současné učebnice ale podle některých kritiků historii příliš popisují, a tak děti od dějepisu spíš odrazují. Ministerstvo již dříve uvedlo, že se bude snažit výuku moderních dějin víc podpořit při úpravách rámcových vzdělávacích programů, které by měly být hotovy zhruba do tří let. Už dříve vydalo metodické doporučení, ve kterém učitele nabádá například k návštěvám archivů a muzeí nebo k besedám s pamětníky.