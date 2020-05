Základní školy musí zabránit shlukování žáků, úřady stanoví pravidla pro roušky

Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud ve třídě budou mezi nimi dostatečné rozestupy, nasadit je budou muset při společných úkolech či při pohybu po škole, řekl dnes novinářům ministr školství Robert Plaga (ANO).

Plaga zdůraznil, že návrat deváťáků bude dobrovolný a žáci se budou moci scházet na konzultacích do 15 lidí. "Nikdo nenutí žáky, aby se do 30. června vraceli k povinné školní docházce," řekl Plaga. Školy by podle příručky, zpracované úřady a epidemiology, měly dostat volnost v tom, jak zabezpečí stravování žáků podle vlastních podmínek. Příručku obdrží v pondělí do datových schránek, uvedl Plaga.

Podle dispozic každé školy se budou lišit i další opatření po návratu žáků, řekl Plaga. Školy podle něj musí zabránit "zašpuntování" dětí před svou budovou před vyučováním. "Jde to zabezpečit různými způsoby, některé školy mají například víc vchodů," uvedl ministr. "Jde o to, aby různými nástroji se zabezpečilo, aby se neshlukla celá kohorta žáků před vyučováním," dodal.

Žáci si budou muset očistit ruce po přezutí, při dalším pohybu po budově pak dodržovat dostatečné rozestupy. "V rámci třídy v takovém případě nebudou muset být roušky na ústech studentů, žáků a učitelů. V případě společných prací a při pohybu po škole budou muset být nasazeny," uvedl Plaga.

Děti v mateřských školách mít roušky nemusí. Úřady si ale přejí, aby ve školkách panovala zvýšená hygiena. "Provoz by měl být relativně normální při dodržení vyšších hygienických požadavků," řekl Plaga. Děti by se měly pohybovat co nejvíce venku.

U letních táborů by měla být opatření podobná jako u škol, řekl novinářům vedoucí pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar. "Za stávající epidemiologické situace by mohly tábory být bez nějakého prodlení hned začátkem léta," uvedl. Snaha je, aby byly tábory co nejdříve, epidemiologická situace ale vždy znamená určitou nejistotu, dodal.

Zhoršení situace by mohlo například znamenat nutnost rozdělit větší tábory na menší a podobně. "Ale to zase může být organizačně komplikované. Takže my nastavíme základní pravidla a pokud vzhledem k epidemiologické situaci bude možné splnit, tak budou. A pokud ne, tak ne. Rozhodně je naším zájmem, aby ty tábory byly," řekl Maďar.