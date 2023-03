Skončily pod gilotinou. Týden mučednic v Brně ode dneška připomíná odbojářku a popravenou řeholnici

O tom, že fotbaloví fanoušci se do sebe v hledištích pustí, jsme si bohužel za ta léta zvykli, nyní se však podobný obrázek začíná čím dál více objevovat i na hokejových stadionech, nejvíce to bylo vidět se začátkem letošního play-off. V rámci play-off však vyvstává na povrch řada dalších problémů, třeba problémy s ledovými plochami. Několikrát bylo během play-off vidět přerušení zápasů kvůli dírám v ledu a v jednom případě v předkole byl dokonce kvůli tomu jeden duel rozložen do dvou dnů. Se začátkem vyřazovací části o titul se pak také řeší návrat k předešlému systému extraligy a to tedy tak, aby nedocházelo k tomu, co v současnosti, kdy třináctému týmu tabulky po základní části skončila sezóna a poslední tým teď bude několik týdnů čekat na barážové boje.