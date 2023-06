Smrtelnou nehodu na Bruntálsku nepřežil motorkář

Špatný den pro ruského prezidenta Vladimira Putina, špatný den pro Rusko, shodují se komentáře v západních médiích o překotném dění v Rusku poté, co šéf Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenin Prigožin podnikl kroky k odstranění vedení armády a ruské silové složky byly uvedeny do pohotovosti. Nezávislý ruský server Meduza nebo poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko poukazují na to, že se dosud nevyjádřil nikdo z nejvyšších ruských představitelů ani nejhlasitějších stoupenců Kremlu. Během dopoledne by měl nicméně podle ruských médií vystoupit s projevem Putin.