Kam na dovolenou v Česku? Můžete třeba za Boženou Němcovou do Babiččina údolí

V srdci Babiččina údolí se nachází sousoší babičky s dětmi a psy. Pomník na památku české spisovatelky tu je od roku 1922, přičemž letos slavíme 200. výročí jejího narození. "Sem turisté nejčastěji chodí. Po soše sv. Václava v Praze se jedná o druhé nejfotografovanější sousoší v České republice,“ nechal se v rozhovoru pro CNN Prima NEWS slyšet kastelán.

V Rudrově mlýně, který se nachází v této oblasti, lze ochutnat tvarohové koláče a chléb se škvarky. "Tož tu vítejte" zdraví zde návštěvníky muž převlečený za mlynáře, který zde tvoří oblíbenou atrakci jak pro děti, tak i dospělé, a s nímž se turisté rádi fotí. Dětem je zde také umožněná jízda na ponících nebo koních. "Jako rodinný výlet se nám tu moc líbí,“ svěřila se jedna z kolemjdoucích.

Lidem je umožněná i prohlídka světnice ve mlýně, která je zařízená z ohledem na svou dobu. V mandlu jsou vystavovány historické přístroje. Odtud je to pak necelý kilometr ke Starému bělidlu, kde se v případě vysokých teplot mohou turisté osvěžit ve Viktorčině splavu.

"Viktorčin splav je mnohokrát zmiňovaný. Božena Němcová napsala příběh na základě vyprávění, které slyšela jako malá dívka. Vytvořila ten příběh nešťastné lásky,“ popsal Češka odpovídající za správu objektu. Právě zde měla šílená Viktorka shodit své robě do řeky, a pak na tomto místě zpívat ukolébavky. Původní splav z díla Boženy Němcové byl dřevený, ale jelikož ho zpustošila povodeň, postavil se nový železobetonový, jehož historie sahá do 40. let 19. století.

Ratibořický zámek má v Babičce svou roli, jelikož se na něm odehrává část děje. Jelikož je veřejně přístupní, mohou si ho návštěvníci bez problémů prohlédnout za asistence průvodce. Na zmiňovaný zámek jezdívala kněžna Zaháňská, která měla kontakty na tehdejší evropské státníky.

"Vévodkyně Zaháňská byla velmi vzdělaná. Božena Němcová ji znala, zhlédla se v ní v té emancipaci. Zatímco u vévodkyně to všichni akceptovali, Božena Němcová pak měla v měšťanské společnosti, ve které se pohybovala, problémy,“ vysvětlil kastelán.

V závěru dodal, že by lidé neměli nad Babičkou lámat hůl jenom proto, že jim jí vnucovali na základní škole, jelikož se stále jedná o oblíbenou literaturu.

"Stále knihu prodáváme a lidé si ji neustále kupují. Ale měli by číst Babičku až v dospělosti. Je tam spoustu rad, které dítě nepochopí, například že dobrá hospodyňka by měla skočit přes plot i pro pírko, tedy umět šetřit,“ uzavřel Češka.