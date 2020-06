Vědci z Brna objevili nový způsob likvidace klíšťat

Vedoucí vědeckého týmu Luděk Žůrek popisuje nový objev jako náhodu. „Klíšťata jsme měli v plastikových trubičkách, kde se vysrážela voda. Všimli jsme si, že tento druh klíštěte má o kapky vody zájem,“ sdělil Českému rozhlasu. Tyto nové poznatky by chtěli vědci využít k výrobě roztoku, který by snížil počty klíšťat v přírodě.

Výzkumníci zjistili, že některé soli na bázi hořčíku, sodíku a chlóru dokážou parazity zlikvidovat. Roztok je stoprocentně účinný a přitom neškodí jiným zvířatům.

„Začali jsme do vody přidávat různé chemikálie a nakonec jsme došli ke kombinaci solí, které se běžně používají na hnojení,“ popisuje Žůrek. „Mohlo by stačit dvakrát posprejovat trávník a na klíšťata by to mělo mít výrazný negativní efekt.“

To, že klíště saje vodu, bylo objeveno u amerického druhu a následně potvrzeno u dvou dalších. Vědci nyní chtějí zjistit, zda vodu sají i evropské druhy klíšťat. Pokračování testování již bude probíhat v přírodě, kde se účinnost roztoku ověří.