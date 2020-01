Jídlo nemusí končit v koši. Projekt našel pro restaurace nové zákazníky

Podniky, které jsou součástí projektu, přidají do aplikace nabídku na zlevněné jídlo i s původní cenou. Podají také informace, zda si lidé mohou jídlo sníst přímo v restauraci, nebo si ho musí odnést pryč. Jídlem neplýtvá už více než 308 podniků po celé České republice. Lidé zachránili už přes 27 215 porcí jídla.

Pro lidi to funguje tak, že si musí stáhnout aplikaci Nesnězeno a ta jim ukáže podniky v jejich okolí, které nestihli jídlo v daný den prodat. Zbylé porce denního menu i dalších pokrmů nabízí se slevou minimálně 30 %. Jídlo je potřebné si zamluvit přímo v aplikaci a ještě v ten den vyzvednout. Jedná se pouze o kvalitní jídla z daného dne nebo pochoutky, kterým se blíží datum expirace, uvedl server nesnězeno.cz. Lidé si mohou odnést dobré jídlo za výhodnou cenu a šetřit nejen peníze, ale i životní prostředí.

Projekt Michaely Gregorové a Jakuba Henniho odstartoval na Facebooku. „Začali jsme facebookovou stránkou Nesnězeno, kde brněnské podniky nabízely jednotlivé porce neprodaných jídel. Fanoušci je rezervovali v komentářích a vyzvedli. Tak jsme jednoduše ověřili koncept projektu a za půl roku zachránili 6 tisíc porcí,“ informovali na facebookové stránce Nesnězeno.

Nesnězené jídlo odebírá přes 63 tisíc uživatelů aplikace. „Jakmile se ozývali podniky a fanoušci z Prahy a dalších měst, bylo jasné, že se z Facebooku musíme posunout dál. Abychom mohli zachraňovat po celém Česku, napsali na Facebook.

Aplikace se dočkala i nové verze. „Nyní pracujeme na posílení současných a spuštění všech dalších měst a podniků, které mají chuť společně s námi plýtvání jídlem eliminovat. Zlepšujeme technickou stránku aplikace, zapojujeme nové členy týmu, účastníme se prezentací a soutěží, které nám pomáhají růst,“ napsali na Facebook.

Novým prvkem je například jednotný košík pro všechny objednávky. „Náš záchranář si nyní může vybrat hned několik porcí z různých podniků a nemusí platit každou zvlášť, ale pohodlně společně. O zbytek se postaráme my,“ vysvětluje pro czechcrunch.cz Michaela Gregorová.

Projekt Nesnězeno si své fungování vyzkoušel v Brně a nyní probíhá pokrývání Prahy. Chystá se rozšířit i do Plzně. Projekt se dostal i na Slovensko a do budoucna by tvůrci chtěli, aby se Nesnězeno dostalo i na další zahraniční trhy.