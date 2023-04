Starostové či lidovci chtějí zachovat tři sazby daně, výhrady mají i Piráti

ČT uvedla, že podle návrhu MF by se měly sloučit snížené sazby DPH, které v současnosti jsou deset a 15 procent. Nová snížená sazba by měla být 14 procent. Zároveň by se měly do základní 21procentní sazby přesunout některé položky, které nyní jsou v jedené ze snížených sazeb. Podle ČT by se to týkalo například ubytovacích služeb, vodného a stočného, tepla, točeného piva, opravy obuvi, kožených výrobku a kol a také sportovních a kulturních akcí. MF dnes ČTK sdělilo, že návrh budou posuzovat předsedové koaličních stran spolu s dalšími konsolidačními opatřeními v dubnu.

Předseda Starostů Vít Rakušan ČTK napsal, že hnutí jde do koaličních jednání s vlastními návrhy opatření. "Obsahují mimo jiné zachování tří sazeb DPH. V nejnižší sazbě chceme základní potraviny a základní sociální a zdravotní komodity - tedy i vodné, stočné a energie," uvedl.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný zdůraznil, že všechny položky vládních úsporných plánů je nutné probírat dohromady, nikoliv z nich vytrhávat jednotlivosti do veřejné debaty. "My se dlouhodobě kloníme spíše k zachování třech sazeb, kde v té nejnižší by měly být výhradně položky sociálně či zdravotně citlivé. Vodné a stočné či teplo v sazbě nejvyšší vnímáme jako velmi problematické," sdělil ČTK Výborný. Koaliční dohoda k žádné daňové položce zatím není hotová, doplnil.

Piráti podle předsedy strany Ivana Bartoše předložili v koalici návrhy na ozdravení rozpočtu, které by přinesly až 140 miliard ročně a nezatížily zbytečně domácnosti, ani živnostníky. "Zvýšení spodní sazby DPH na 14 procent za Piráty nepodporujeme. Nesouhlasíme ani s přesuny vodného a stočného či tepla do vyšší sazby DPH, protože ceny energií jsou už nyní vysoké a rozhodně nechceme ještě více zbytečně zatěžovat domácnosti či rodiny s malými dětmi, na které aktuální krize dopadá nejvíce," uvedl.

Diskutovat chtějí Piráti také o ubytovacích službách, kde by přesun do vyšší sazby dopadl třeba i na studenty na kolejích. "Stejně tak nevidíme důvod, proč více danit knihy včetně třeba učebnic potřebných pro vzdělávání, veřejnou hromadnou dopravu nebo vstupenky na kulturní akce. Zároveň se postavíme jakémukoliv ohrožení dostupnosti potřebných věcí typu léky," doplnil Bartoš.