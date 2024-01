Střelba na filozofické fakultě: Státní zastupitelství vysvětlilo, proč nezveřejňuje žádné informace

"Do působnosti státního zastupitelství ani policejního orgánu nespadá vedení polemiky s fyzickými osobami, které na základě svého amatérského dojmu z konkrétní události vytváří vlastní teorie o průběhu trestného činu, či průběhu trestního řízení, nebo teorie o provedených důkazech či realizovaných úkonech přípravného řízení (atd.), a to ať již jsou tyto veřejně publikované výroky soukromých osob, které mnohdy nedisponují ani elementární znalostí jak přípravného řízení trestního, tak znalostí stran konkrétních postupů a strategie odhalování a prokazování trestné činnosti, motivovány v určitých případech omluvitelnou snahou přispět svými subjektivními názory do veřejné diskuze, či jde o morálně problematickou formu sebepropagace a zviditelnění se na úkor jak samotného trestního řízení, tak zejména na úkor osob trestným činem dotčených," uvedl mluvčí Aleš Cimbala.

"S ohledem na uvedené je tedy zřejmé, že státní zastupitelství ani policejní orgán nemohou dementovat individuálně každé nepravdivé či zavádějící vyjádření jakékoliv osoby prezentující se ve veřejném prostoru (zejména na sociálních sítích)," uvedl.

Státní zastupitelství podle něj vnímá zájem veřejnosti na tom být o předmětných trestných činech informována a lze též předpokládat, že právě v souvislosti s dalším procesním vývojem věci bude možné v zákonných mantinelech uvolnit další oficiální a potvrzené informace, a to minimálně prostřednictvím sdělovacích prostředků. Očekává, že v průběhu dalšího vývoje věci bude možné poskytnout oficiální a ověřené informace, a to v souladu se zákonnými požadavky alespoň prostřednictvím médií.

Cimbala proto vyzval veřejnost, aby vycházela z oficiálních vyjádření policie a státního zastupitelství. Upozornil, že by měli občané přistupovat k jiným zdrojům s kritickým myšlením. Mluvčí zdůraznil, že je důležité zvažovat, zda daný zdroj rozumí tématu, a zda jsou prezentované teorie založeny na ověřených informacích.

"S ohledem na skutečnost, že jak v rámci prověřování trestného činu z Klánovického lesa, tak v rámci prověřování střelby na Filozofické fakultě probíhá přípravné řízení trestní a nyní již odezněl důvod pro řešení akutní paniky spojené s nejasnou bezpečnostní situací, která vznikla dne 21. prosince 2023, nebudou nyní podrobnější informace týkající se plánovaných, prováděných či provedených úkonů, ale i informace týkající se taktiky či strategice přípravného řízení trestního poskytovány," uvedl.

Orgány činné v přípravné fázi trestního řízení nyní podle mluvčího provádí řádné a standardní prověřování daných skutků, shromažďují a vyhodnocují všechny potřebné důkazy a následně přistoupí k dalšímu odpovídajícímu procesnímu řešení věci. "Nyní je nutné vyčkat na konečné závěry, které vyplynou z řádného a zákonného přípravného řízení, kdy není možné zákonný požadavek na neveřejnost přípravného řízení upozaďovat toliko z důvodu zvědavosti, či z důvodů reakcí na uveřejňování nepravdivých či zavádějících subjektivních teorií," dodal.