Tabulkové platy nedostačují. Bartoš chce lidem ve státní správě přidat

"Tato debata bude na stole v nejbližší době. Ministři cítí, že by potřebovali mít v resortu odborníky. Dají se sehnat externě, ale to je drahé a know-how pak státu chybí. Máme super právníky, ale nestačí jen uvést věc do souladu se zákonem, potřebujete i obsah. Spoustu potřebných kompetencí stát nemá, protože mladý člověk nastoupí za velmi nízkou mzdu," řekl Bartoš.

Vicepremiér pro digitalizaci potřebuje získat odborníky, jelikož stát plánuje na přelomu roku spustit například digitální peněženku, takzvanou eDokladovku, a Portál stavebníka. Zároveň pracuje na projektu pro cestovní ruch eTurista, který by měl být spuštěn do konce roku 2025.

Bartoš uvedl, že v současnosti si ministerstva musejí vyjednávat výjimku, aby mohli schopné lidi zaplatit. Proto je podle jeho slov nutné se podívat na tabulkové platy pro transformaci důležitých povolání, což jsou odborníci se znalostí moderních technologií a IT na resortech, abychom dokázali lidi, které stát potřebuje, adekvátně ocenit a nekončili v soukromé sféře, řekl Bartoš.

Loni v létě z informací firem vyplynulo, že v Česku chybí okolo 20.000 odborníků IT a poptávka po programátorech, vývojářích a dalších profesích v IT je vysoká. Mzda se v tomto oboru může pohybovat v Praze od 60.000 do 120.000 korun. Bartoš na sociálních sítích uvedl, že IT experti mají ve státní správě o 40 procent nižší plat než v soukromém sektoru.

Práce v nově vzniklé Digitální informační agentuře (DIA) by se měla podle Bartoše stát prestižní pozicí. Líbilo by se mu, kdyby byla pro mladé absolventy atraktivní jako třeba v Anglii, kde jdou absolventi odevzdat část svého nabytého vzdělání po studiu státu. "Získají praxi a ostruhy a teprve pak jsou ceněnými zaměstnanci soukromého segmentu," doplnil Bartoš.

DIA, která od ministerstva vnitra v dubnu převezme mimo jiné Správu základních registrů, ale také Czech Pointů nebo Portálu občana, má pro letošek náklady odhadem 1,8 miliardy Kč. Bartoš uvedl, že pod DIA přechází část zaměstnanců ministerstva vnitra, takže se tam přesouvají z vnitra i související rozpočty. Investice státního rozpočtu je zhruba 150 milionů navíc, dodal.

Od DIA Bartoš čeká třeba i správné vypisování zakázek, jelikož ministerstva, která mají takové úkoly, ne vždy mají kompetence a znalosti, jak naformulovat zadání pro externí dodavatele. "Jednou z největších nočních můr, kde ztrácíme firmy ochotné dodávat státu, je délka výběrových řízení. Cílem DIA je, aby stát tyhle kompetence poztrácené cestou zase nasbíral," řekl Bartoš.

Otázkou je výše investic do jednotlivých digitálních platforem. Předešlá vláda například u Portálu stavebníka odhadovala výši nákladů okolo 1,6 miliardy korun. "Je to velký projekt, ale myslím, že se nebavíme o miliardách, ale v komplexitě o stovkách milionů," uvedl Bartoš.