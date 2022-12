Televize Nova bude mít od ledna nového generálního ředitele

Česká televize plánuje do prezidentské debaty ve čtvrtek 12. ledna před prvním kolem volby hlavy státu pozvat všechny kandidáty. V případě druhého kola voleb chystá na čtvrtek 26. ledna debatu, do níž budou pozváni dva postupující kandidáti. ČT to dnes oznámila v tiskové zprávě.