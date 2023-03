Třetina Čechů do 25 let si aktivně hledá nové zaměstnání, polovina se změně nebrání

Průzkum také ukázal posun priorit u mladých Čechů při výběru zaměstnání. Poprvé kladou stejnou váhu na výši odměny jako na vyváženost pracovního a soukromého života. Za klíčový faktor při volbě zaměstnání hodnotí obě tato kritéria 85 procent z nich.

Podle průzkumu by třetina mladých Čechů uvítala čtyřdenní pracovní týden. Polovina by jich nepřijala práci, pokud by měla pocit, že to negativně ovlivní jejich rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Žádají také flexibilitu při výkonu práce. "Polovina respondentů z generace Z by nepřijala práci bez možnosti flexibility. Časová pružnost je důležitá pro tři čtvrtiny z nich, home office pro více než polovinu," uvedl generální ředitel Randstad ČR Martin Jánský.

Výše mzdy je pro mladé Čechy stejně významný faktor při zvažování práce. Třetina mladých lidí z finančních důvodů přijala nebo si hledá druhé zaměstnání, třetina si zvýšila úvazek a čtvrtina zvažuje, že kvůli nízké mzdě místo změní. "S rostoucími ekonomickými náklady je pro mladé lidi stále důležitější, aby měli práci, která jim zajistí finanční stabilitu a možnost plánovat budoucnost. Přitom pouhé polovině z nich jejich zaměstnavatel pomáhá vyrovnat se s rostoucími životními náklady," uvedl Jánský.

Pro 70 procent mladých Čechů jsou při volbě práce důležité také hodnoty zaměstnavatele. Polovina by nepřijala práci ve firmě, která se neshoduje s jejich hodnotami v sociální oblasti nebo v oblasti životního prostředí. Ve srovnání se staršími zaměstnanci je tento podíl o 11 procent vyšší.

Průzkum Workmonitor se uskutečnil mezi 35.000 zaměstnanci ze 34 zemí. České části se zúčastnilo 750 respondentů.