U Pirátů začaly padat hlavy. Končí první členka vedení

Leitnerová uvedla, že její rezignace souvisí s tím, že měla na starosti volební kampaně, a již dříve prohlásila, že v případě neúspěchu odstoupí. V Jihomoravském kraji, kde vedla kandidátku, strana ztratila všechny dosavadní mandáty.

"Bez ohledu na jiná probíhající podněty a jednání chci oznámit, že k poslednímu září rezignuji z postu místopředsedkyně Pirátů. Měla jsem jako členka RP v gesci právě volby a kampaně, spojila jsem s nimi svůj mandát a deklarovala, že v případě neúspěchu skončím. Přijde mi pro mě osobně i stranu důležité slib dodržet a zodpovědnost vyvodit," napsala.

"Ke 30. září je to proto, že nás ještě čeká 2. kolo senátních voleb a musím zajistit administrativní dořešení kampaně a nejsem typ člověka, co by odcházel od povinností. Děkuji za pochopení, děkuji i za podporu, kterou jste mi v lednu dali a omlouvám se všem, jejichž očekávání (byť jsem o nich třeba nevěděla) jsem zklamala," dodala.

Piráti v rámci celého Česka v těchto volbách utrpěli největší propad, přišli o 96 krajských zastupitelů a nově budou mít zastoupení pouze ve třech mandátech v Plzeňském kraji. V reakci na tento výsledek nabídlo celé předsednictvo Pirátů své funkce k dispozici.

O vyjádření důvěry současnému vedení strany bude celostátní fórum Pirátů hlasovat mezi 11. a 14. říjnem. Pokud členové vedení důvěru nezískají, podle předsedy strany Ivana Bartoše kolektivně rezignují a bude následovat volba nového předsednictva.