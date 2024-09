U povodní zasahuje i armáda. Počet evakuovaných překročil 12 tisíc, policie našla v řece na Jesenicku auto

Ministr znovu apeloval na občany v ohrožených oblastech, aby se řídili pokyny hasičů a neodmítali evakuaci. Vojáci za neděli evakuovali 35 osob z oblastí odříznutých povodněmi, zapojilo se přibližně šest desítek vojáků a armáda nasadila šest vrtulníků.

"Opět prosíme všechny, aby se řídili pokyny hasičů a neodmítali evakuaci. Dnes jsem na vlastní oči viděl lidi na Frýdlantsku, jak vycházeli z nemovitostí částečně pod vodou a zavírali dveře před hasiči. Dělají to proto, aby zachránili životy, ne aby krátili práva," uvedl Rakušan.

Policie intenzivně řeší případy rizikového chování, včetně muže, který skákal do rozvodněné vody v Otrokovicích. "Policie v současné době zpracovává videozáznamy a brzy bude tento muž ztotožněn," dodal ministr.

Podle Rakušana intenzivně pokračuje spolupráce s hygienickými stanicemi a ministerstvem zdravotnictví. Starostové by měli v pondělí obdržet hygienická pravidla pro veřejnost. Ministr upozornil na nutnost zvýšené hygieny v zaplavených oblastech kvůli možné kontaminaci vody nebo potravin.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že jižní Morava, zejména Jesenicko, zaznamenala významné škody na silnicích, jejichž zprovoznění bude náročné. Řidiče požádal, aby si před pondělní cestou zkontrolovali uzavírky a vyhnuli se oblastem s probíhajícími záchrannými akcemi.

Armáda za neděli evakuovala 35 osob z oblastí odříznutých povodněmi. Ministerstvo obrany uvedlo, že se zapojilo asi 60 vojáků a nasadila šest vrtulníků. Vojáci 15. ženijního pluku, vrtulníky vzdušných sil a armádní hasiči jsou připraveni posílit Hasičský záchranný sbor.

"Dva vrtulníky byly vyžádány v rámci Integrovaného záchranného systému, dva na žádost hejtmana Moravskoslezského kraje a dva na žádost hejtmana Olomouckého kraje," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Vrtulníky mají vybavení pro vyprošťovací a záchranné úkoly i v noci.

Armáda rovněž zasahovala ve Strakonicích a pomáhala v Brně s plněním pytlů s pískem a rozmísťováním bariér. Na žádost starosty obce Libavá zprůchodnili průtok vody v obci a na žádost opavského primátora převáželi materiál do provizorního ubytování pro evakuované osoby.

Armáda neobdržela nové požadavky na pomoc, ale je připravena reagovat. "Kromě vojáků jsou připraveny pomoci i naše státní podniky a příspěvkové organizace," dodalo ministerstvo.

Současné rozsáhlé záplavy si také vyžádaly první oběť. V řece Krasovka na Bruntálsku utonul jeden člověk a policie nyní eviduje sedm pohřešovaných. Informaci dnes v Českém rozhlasu Radiožurnál (ČRo) potvrdil policejní prezident Martin Vondrášek. Dosud bylo známo, že jsou pohřešováni čtyři lidé.

Auto, které v sobotu spadlo do rozbouřené vody v obci Lipová-lázně na Jesenicku, dnes policisté objevili prázdné. Auto spadlo do řeky Staříč v sobotu dopoledne. Jednomu pasažérovi se podařilo dostat na břeh, další tři ve vozidle zůstali a nadále se po nich pátrá. Uvedli to na síti X.