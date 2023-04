Úřad práce podává trestní oznámení kvůli zneužítí solidárního příspěvku

Solidární příspěvek mohou získat lidé, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě víc než 16 dnů v měsíci nepřetržitě bezplatně či za úhradu energií ubytovávají příchozí z Ukrajiny. Informace o možných podvodech se objevily v únoru. Úřady přiznávání dávky pozastavily. Podle Trpkoše kontroly neprokázaly "masivní zneužívání" a počet zamítaných žádostí se výrazně nezvedl.

"Podali jsme dvacítku trestních oznámení na případy, které se prokázaly. Není to masivní," uvedl Trpkoš.

Na možné zneužívání digitalizovaných dávek a nedostatečnou kontrolu poukazovaly odbory. Hospodářské noviny koncem února napsaly, že úřad práce vyplatil přes 600.000 korun skupině žadatelů o solidární podporu s jedním společným účtem a ministerstvo práce systém pozastavilo. Řada žádostí se zamítla a žadatelé musí po vyzvání přinést do poboček doklady o bytě či ubytovaných.

Podle Trpkoše úřady poté, co se informace o možném zneužívání objevily, zastavily hodnocení a přiznávání dávky. První týden v březnu pak spustily přehodnocování žádostí. "Počet zamítnutých žádostí po kontrolách výrazným způsobem nepřevyšuje dlouhodobý průměr za posledních šest měsíců. Při nájezdu systému byl počet větší. Pořád se bavíme o původním odhadu v řádu jednotek milionů korun, ani v desítkách či stovkách milionů," řekl k případnému zneužívání Trpkoš.

Dodal, že kontroly neprokázaly masivní zneužívání, ale spíše problémy s hlášením pobytu. Podle Trpkoše někteří příchozí aktuální bydliště včas neoznámí, komplikuje to vyplácení solidárního příspěvku. "Nejedná se podvod o ze strany poskytovatele (ubytování), ale přidělává mu to i nám na úřadu práce starosti," řekl pověřený ředitel. Upřesnil, že se to týká 15 až 20 procent žádostí.

Dávku je možné žádat na ubytování s prostorem na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, se záchodem a přístupem k pitné vodě. Stát na jednoho ubytovaného uprchlíka v samostatném bytě posílá 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun. Pokud lidé ubytovávají příchozí přímo u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc. Měsíčně mohou získat nejvýš 9000 korun.

V únoru úřady vyplatily podporu 23.100 domácnostem. Vydaly 208,7 milionu korun. Průměrná dávka činila 9032 koruny. Od loňského jara do konce letošního února ubytovatelé od státu získali celkem přes dvě miliardy korun. Solidární příspěvky se mají zatím vyplácet do konce června. Od července se podpora upraví.