V Brodu nad Tichou pokračuje likvidace chovu zasaženého ptačí chřipkou

Kvůli ptačí chřipce veterináři rozhodli o postupném utracení všech zhruba 750.000 nosnic, chovaných ve třech halách. Jde až o 1300 tun drůbeže. Utrácet se dnes začalo i ve speciálních kontejnerech.

Oxid uhličitý, který se k utracení používá, napustili hasiči a veterináři v úterý odpoledne do jedné poloviny haly číslo dvě, kde se nákaza prokázala nejdříve. V této sekci bylo kolem 120.000 slepic. Přes noc plyn působil, ve středu se začalo s vyklízením. Odpoledne měla být zaplynována druhá polovina haly, podle Poncara se ale od tohoto postupu upustilo a drůbež se z druhé části vynáší do kontejnerů a v nich následně utrácí. Bílý odhaduje, že během dneška by se mohlo podařit první polovinu haly vyklidit.

"Dnes od rána probíhá vyskladňování utracené drůbeže z haly číslo dva, její první části. Hasiči ještě technicky zprovoznili druhý výstup z haly na druhé straně tak, aby se to urychlilo. Vše probíhá podle plánu. Ještě se zprovoznil druhý způsob utrácení, a to vynášení živé drůbeže z jiné části haly, kde ještě neproběhlo utracení, a utrácí se přímo v kontejneru určeném pro utrácení drůbeže, takže nám to jde trochu rychleji, než se očekávalo," řekl Bílý. Zatím se používá jeden kontejner, kam se vejde asi šest tun drůbeže. Kontejnerů je na místě 14, když se jeden naplní, pokračuje se s dalším.

Poncar ráno uvedl, že na místě dnes pracuje asi 80 profesionálních hasičů a zhruba 40 zaměstnanců firmy. Zpřístupnění druhého vchodu do haly, nasazení většího počtu hasičů a zaměstnanců firmy a zahájení utrácení v kontejnerech podle Bílého práci zrychlilo.

Ke změně taktiky v utrácení drůbeže se veterináři rozhodli kvůli technickým problémům s distribucí oxidu uhličitého do velké třípodlažní haly a s jeho úniky, řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. Likvidace chovu by měla v Brodu trvat zhruba do 14. ledna. I když hasiči v celé hale utěsnili a zalepili téměř 200 klapek, proudění vzduchu se zcela nepodařilo zabránit. Hasiči i veterináři navíc ČTK už dříve řekli, že chladné počasí není pro distribuci oxidu uhličitého ideální.

Podle Bílého se ale zatím ještě stoprocentně nerozhodlo, zda se slepice v hale číslo tři budou utrácet velkoplošně nebo v kontejnerech. S likvidací nosnic by se v této hale mohlo začít v pátek. "Ještě se musí rozhodnout, jaký bude zvolen způsob, jestli se bude plynovat celá hala nebo jestli se bude drůbež vynášet a utrácet v kontejneru. Hasiči se rozhodnou, až vyhodnotí, jestli je stejně rychlý způsob utrácení v kontejneru, možná se bude pokračovat jen přes kontejnery," uvedl. Nakonec bude utracena drůbež v hale číslo jedna, kde se nákaza objevila jako poslední.

Úhyny nakažených nosnic v halách pokračují, podle Bílého ale nejsou dramaticky vysoké. "Zatím jsou to spíše vyšší stovky kusů než nižší tisíce za celou halu," řekl.

Ve třech halách má být postupně utraceno a následně zlikvidováno v kafilerii až 1300 tun drůbeže. Kapacita nejbližší kafilerie na Klatovsku je maximálně 80 až 100 tun denně. Kromě toho se likvidují i miliony vajec z celého chovu, včetně vajec stažených z distribuce. Odvážejí se do spaloven, likvidovat je má i asanační podnik na Pardubicku a bioplynová stanice. Ve středu to bylo přes šest milionů vajec, denně ale další statisíce přibývají.