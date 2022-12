V Česku je 19 tisíc vězňů. Jejich počet roste, chybí ale dozorci a strážní

K 19. prosinci bylo za mřížemi 19.153 odsouzených, vazebně stíhaných obviněných a chovanců detenčních ústavů. „Aktuální problém s ubytovací kapacitou nemáme, věznice jsou v průměru naplněny na cca 96 procent,“ uvedla mluvčí.

Počet vězněných klesal od roku 2016. Letošní nárůst označila Prunerová za velmi mírný. Jeho příčinou může být podle ní to, že činnost soudů se po pandemii covidu-19 rozvinula opět naplno. „Pokles počtu vězňů v předchozích dvou letech ovlivnila i pandemická situace, kdy ubylo osob odsouzených za nejčastější trestné činy, jako jsou krádeže a loupeže. Je možné, že to zapříčinily i exemplární tresty, ale to už se dostáváme do roviny spekulací,“ napsala.

Z odsouzených nyní pracuje přibližně 7500 lidí, což představuje 58 procent práceschopných odsouzených. Od začátku roku vzrostl počet zaměstnaných vězňů o zhruba 500. VS oslovuje potenciální zaměstnavatele průběžně, letos s nimi uzavřela 48 smluv. Některé firmy ale kvůli energetické krizi spolupráci s věznicemi přerušily, aby si zvládly udržet své kmenové zaměstnance.

V bezpečnostním sboru nyní pracuje 10.857 lidí. Oproti tabulkovým stavům mu chybí 912 příslušníků a 223 občanských zaměstnanců. K nejvíce neobsazeným postům patří dozorci, kterých by VS potřebovala ještě 370, a strážní, jichž schází 357. Chybí také 74 vychovatelů, 35 lékařů, 16 speciálních pedagogů, 15 psychologů či 13 všeobecných zdravotních sester.

„Náborová činnost je relativně úspěšná, počty přijetí jsou vyšší než v roce 2021. Nicméně ale počty ukončení služebních i zaměstnaneckých poměrů jsou v tomto roce nejvyšší za posledních pět let. Situace se tedy nelepší. Díky letošním valorizacím důchodů odešlo mnoho příslušníků mimo jiné z ekonomických důvodů. Vstupní finanční ohodnocení neodpovídá náročnosti a povaze služby,“ vysvětlila mluvčí.

Zatímco někteří vězni i letos bez povolení opustili svá venkovní pracoviště, útěk přímo z areálu věznice se nezdařil žádnému. VS zmařila tři pokusy, figurovali v nich celkem čtyři vězni. V dalších dvou případech se vězni - celkem tři - na útěk prokazatelně připravovali. Naposledy vězeň utekl ze střeženého areálu loni, a to z Věznice Ostrov na Karlovarsku. Policie ho následně zadržela.

Z nových staveb letos VS zprovoznila třetí český detenční ústav, a to v pankrácké věznici, dále novou ubytovnu pro ženské vězeňkyně ve Světlé nad Sázavou, ubytovací prostory pro mladistvé vězně ve Všehrdech či ubytovnu v Odolově sestavenou z obytných buněk. Vznikly také dvě haly určené k zaměstnávání odsouzených, a to v Příbrami a Kuřimi.