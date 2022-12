V Česku ubývá lidí, kteří se zajímají o problematiku změny klimatu

Ve vládě není podle premiéra Petra Fialy (ODS) velká vůle k zásahům do daně z přidané hodnoty. Při návštěvě ministerstva zemědělství to uvedl k dotazu novinářů, zda vláda uvažuje o snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) k tomu řekl, že u snižování daně na potraviny je riziko, že se nepromítne do poklesu cen. Potraviny v Česku v současnosti podléhají 15procentní DPH, pouze malá skupina produktů, jako je kojenecká výživa a některé mlýnské výrobky, se daní deseti procenty.