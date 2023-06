V Děčíně chytili posledního uprchlého makaka. Měl chuť na meloun

V Děčíně došlo k úspěšnému odchytu posledního makaka ze skupiny, která minulý týden unikla ze Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna. Informaci o tom sdílela samotná zoo prostřednictvím svého účtu na Facebooku. Klíčovou roli při chycení chlupatého útěkáře sehrála také obsluha místního bistra, která ho nalákala na meloun a přivedla do skladu.

"Měli jsme tady svačinu a docela nám po ní šel, tak jsme ji hodili tady do sklípku a zabouchli jsme ho tam," popsala chycení makaka jedna z mladých žen.

Po nalákání makaka na meloun a jeho přesunu do skladu se situace ujal zkušený personál zoologické zahrady. Pro zajištění bezpečnosti byla u vchodu do skladu připravena síť a prostřednictvím okénka bylo zvíře bezpečně nasměrováno do předem připravené přepravky. Tímto způsobem byl útěk posledního makaka úspěšně ukončen.

"Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům. Bylo to pro nás utrpení, těch devět opic chytit. Mockrát jim děkuji, že se do toho zapojili, jak mohli," shrnul více než týdenní martýrium s primáty zoolog Roman Řehák, jenž posledního opičáka odchytil přímo na své narozeniny.