V Praze se hledá dvojice školaček, z prvního vyučování se nevrátily domů

Policie z hlavního města o pátrání informovala v úterý po sedmé hodině.

Dívky byly naposledy viděny v pondělí cestou ze školy na křižovatce ulic Sokolovská a Podvinný mlýn v pražské osmé městské části. Podle strážců zákona tam utekly matce jedné z nich.

"Andrea byla oblečena do zelených kapsáčových kalhot a černých tenisek s bílým nápisem 'PUMA'. Je vysoká cca 155 cm, působí starším vzhledem. Marie byla oblečena do modrých jeansů, černé mikiny a bílých tenisek. Je vysoká cca 150 cm. Obě mají černé vlasy zapletené do dvou copů," sdělili policisté ohledně hledaných školaček.