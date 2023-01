V USA zemřel Pavel Pecháček, stál řadu let v čele české sekce Svobodné Evropy

ČTK dnes o jeho úmrtí informoval jeho přítel a novinář Přemysl Hrubý s odvoláním na žurnalistovu rodinu. O jeho smrti informuje na svém facebooku rovněž město Kopřivnice, jehož byl Pecháček čestným občanem.

"Zemřel po delší nemoci v nemocnici v Jižní Karolíně," řekl telefonicky ČTK Hrubý. "V daleké Americe odešel dobrý Čech," poznamenal dlouholetý sportovní novinář, jenž se znal s Pecháčkem šest desetiletí. "Byl to Čech, který miloval Českou republiku i Československo," dodal Hrubý. "Zemřel v USA kde žijí jeho rodinní příslušníci, ale srdcem byl stále u nás v Česku. Pavle velký dík za vše, co jsi pro tento národ udělal," napsal na facebooku žurnalistův přítel Lubomír Sazovský.

"Velkou část života věnoval různým obdobám boje za svobodu a významně se zasloužil o rozvoj demokracie v naší zemi. Stál u zrodu kopřivnického diskusního setkání Myšlenky TGM a současnost, svými pravidelnými návštěvami zviditelnil naše město a přivedl do něj řadu dalších zajímavých osobností," uvedla kopřivnická radnice na svém facebookovém profilu, kde informuje o úmrtí dlouholetého ředitele rádia Svobodná Evropa. Ten se podle ní stal čestným občanem města v roce 2012.

Pavel Pecháček se narodil 2. července 1940. Zprvu pracoval jako pomocný dělník, později vystudoval DAMU. V roce 1968 emigroval do tehdejšího západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově.

V 70. letech minulého století se přestěhoval i s rodinou do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. Pět let přitom vedl československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu.

V roce 1989 se opět vrátil do Svobodné Evropy, kde řídil české vysílání. Stál také u zrodu Ceny Ferdinanda Peroutky. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Pecháčkův otec Jaroslav, který emigroval už v roce 1948, byl ve druhé polovině 60. let a v první polovině let 70. ředitelem československého oddělení Svobodné Evropy a blízkým spolupracovníkem Ferdinanda Peroutky.

Novinář a manažer Pavel Pecháček, který ve věku 82 zemřel v USA, byl přes 12 let ředitelem a později prezidentem československého a českého oddělení Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) v Mnichově i v Praze. Také pět let vedl československé vysílání Hlasu Ameriky ve Washingtonu. Pod jeho vedením obdržela Svobodná Evropa řadu vyznamenání od českých i zahraničních organizací.

Pecháček po ukončení střední školy pracoval jako pomocný dělník v Kovodělném podniku v Praze, po absolvování základní vojenské služby vystudoval DAMU. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do západního Německa a začal pracovat pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově, kde byl jeho otec Jaroslav, který emigroval již po komunistickém puči v únoru 1948, ředitelem československého vysílání. Jaroslav Pecháček byl také blízkým spolupracovníkem Ferdinanda Peroutky.

V roce 1974 byl Pavel Pecháček kvůli krácení rozpočtu propuštěn. Poté se přestěhoval i s rodinou do USA, kde pracoval v Hlasu Ameriky. V roce 1989 se opět vrátil do Svobodné Evropy, kde řídil české vysílání. V roce 1994 se z rozhodnutí Výboru pro zahraniční vysílání Spojených států, a také Pecháčkovým přičiněním, české vysílání od mateřské Svobodné Evropy oddělilo a přesunulo do Prahy jako nová nezávislá korporace s českým názvem Rádio Svobodná Evropa (RSE). O rok později byla připojena k Českému rozhlasu 6 a Pecháček byl jmenován šéfredaktorem a zároveň prezidentem RSE. Inicioval také přemístění celé RFE/RL z Německa do České republiky. Od konce roku 2001 byl ředitelem RFE/RL pro záležitosti ČR. Po odchodu do důchodu se usadil ve Washingtonu.

Pecháček byl jedním z iniciátorů vzniku Ceny Ferdinanda Peroutky, jejímž smyslem je zvýšit prestiž práce novinářů a publicistů. V březnu 2004 byl zvolen předsedou Sdružení novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky.

V roce 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka ocenil Pecháčka a bývalého prezidenta Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda Kevina Klose za jejich práci pro demokracii a svobodu, když jim při příležitosti výročí 20 let od přestěhování rádia z Mnichova do Prahy udělil medaili Karla Kramáře. Předseda vlády tehdy připomněl Pecháčkova slova, že "nejlepší propaganda je pravda". Medaile Karla Kramáře je pamětní medaile udělovaná předsedou vlády jako poděkování za prokazatelné zásluhy o obnovu demokracie, práv a svobod člověka.