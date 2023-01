Válek k vývozu léků z Česka: Deset let se o tom mluví, chci přesná data

SÚKL tento týden novináře informoval, že má podezření na organizované vývozy léčiv na recept. Celkem 14 provozovatelům lékáren udělil pokuty za 10,5 milionu korun, protože z jejich evidencí zmizelo 130.000 balení léků za téměř 67 milionů korun. Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové jde o již dokončená správní řízení a částka může být dvojnásobná i vyšší.

Šlo například o léky na diabetes, astma, chronickou obstrukční plicní nemoc, vysoký krevní tlak či cholesterol, na epilepsii nebo proti krevní srážlivosti. Zatím se naopak neprokázalo podobné zacházení u antibiotik nebo dětských sirupů proti horečce, které chyběly před koncem roku.

"Čekám na podrobnou analýzu SÚKL. Chtěl bych přesně vědět, kterých lékáren se to týká, kdo je vlastníkem těch lékáren - jestli jsou to sítě nebo jednotlivci," řekl dnes ministr.

Je podle něj otázkou do budoucna, zda by se neměl lékový ústav věnovat nejen bezpečnosti léků, ale také monitorovat, jaké léky a v jakém množství se do ČR dodávají. Případně je vhodné zvážit, zda by neměly mít možnost zasáhnout i jiné státní orgány, míní.

Firmy ústav pokutoval za nedostatky ve vedení evidence skladových zásob a výdeje v lékárnách. Samo vyvážení léků do zahraničí, pokud nejde o léčiva, u kterých to ministerstvo zdravotnictví výslovně nezakáže, trestné není. "Je potřeba, aby ještě důsledněji využíval SÚKL nástroje, které mu zákon umožňuje využívat," dodal Válek.

Do zahraničí se podle SÚKL vyvážejí obvykle takové léky, které jsou v Česku levnější než v cílových zemích. "Některé státy podporují, aby se léky nakupovaly levněji a dovážely se tam. Tento bod je třeba diskutovat i na úrovni Evropské unie," uvedl ministr. Reexporty se podle něj týkají malého množství léků. SÚKL upozornil na pochybení u léků za 67 milionů korun, celkově zdravotní pojišťovny vydaly v roce 2021 za léčiva na recept přes 38,5 miliardy korun.

Podle Válka je kolem problémů spousta spekulací o vinících, ale nikdo z předcházejících ministrů ho neřešil. "Není možné, aby se tady o reexportu deset či 15 let mluvilo, pořád se vykládalo, že je to problém, ale v podstatě jsme neměli informace, zda je to problém systémový nebo něčeho jiného. Jenom se tady strany hádaly a házely to vzájemně na sebe," řekl.