Biometrické údaje se objeví v občankách. Zlodějům otevírají nové možnosti

Z nařízení Evropské unie budou muset všechny členské státy do průkazů totožnosti svých občanů implementovat čip. Ten by měl obsahovat dva biometrické identifikátory, zobrazení obličeje a dva otisky prstů v elektronické podobě. „Na přední straně občanského průkazu dále přibude dvoupísmenný kód země tvořený dvěma písmeny vydávajícího členského státu,“ doplnil pro EuroZprávy.cz mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel.

Naopak chybět bude na nových průkazech titul, který podle ministerstva nesouvisí s prokazováním totožnosti. Ubude i rodné číslo. „Identifikace osob sama o sobě probíhá skrze jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Identifikátor rodného čísla je pozůstatkem, anomálií z období Československa,“ uvedl pro Českou televizi náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Mlsna.

Prozatím je zabezpečení dostačující

Zabezpečení nových občanských průkazů bude vycházet z norem Mezinárodní organizace pro civilní letectví. „Evropská komise současně předpokládá k zajištění dalších bezpečnostních prvků dokladů totožnosti proti padělání, napodobování a pozměňování vydat prováděcí akt,“ sdělil Korbel.

Fungování nových občanských průkazů bude podobné pasům, kde už biometrické údaje jsou. Tam jsou chráněné ve speciální části karty, ke které je třeba se přihlásit pomocí certifikátu. „Ten je vydáván na krátkou dobu, aby se zmírnily dopady případného zneužití,“ popsal EuroZprávám.cz ředitel oddělení Threat Intelligence v Avastu Michal Salát.

Pokud chce terminál načíst údaje z čipu, musí znát některé údaje o držiteli jako například datum narození. „Pro načtení otisků je nutné využít speciální certifikát, který čip v pasu ověří. Při úspěšném přihlášení se v čipu aktualizuje čas, čímž se staré certifikáty stanou nepoužitelnými ke čtení,“ vysvětil Salát. Aktivním používáním se tedy riziko zneužití snižuje. „Tento proces je relativně bezpečný, i když není dokonalý,“ konstatoval.

Těžce zfalšovatelné je to i podle odbornice na kyberbezpečnost Nicol Daňkové, která vede tým centra kybernetické obrany. „V okamžiku, kdy vám někdo tyto biometrické údaje ukradne, nemáte s tím šanci nic udělat. Už navždycky ten člověk bude mít něco, pomocí čeho budete identifikovatelní,“ řekla v rozhovoru pro EuroZprávy.cz.

Ukradením elektronických údajů otisků prstů, ale nemá útočník ještě vyhráno. „Musí nějakým způsobem vytvořit rekonstrukci otisku tak, aby jej bylo možné použít,“ popsal Salát. U detektorů ale existují i testy, které by měly zfalšovaný otisk prstu poznat. „Například test mrtvého prstu, který kontroluje, zda je ten prst skutečně živý a není to jen atrapa,“ uvedla Daňková.

Tak bezpečné ověření ale nemají všechny čtečky. „Některé základní čtečky však falešný prst přijmou podobně, jako některé systémy rozpoznávání obličeje přijmou fotku místo reálné tváře,“ varoval Salát.

Podle Daňkové je otisk prstu zabezpečení, které by mohlo být nejvíce zneužitelné. „Aktuálně jej totiž lidi dávají úplně všude,“ vysvětlila. „Pokud by se systém ověřování pomocí otisku zavedl všude a někdo by si dal tu práci se zneužitím, tak by se mu otevřela spousta možností,“ doplnila.

Možnost jednat cizím jménem se podle Saláta člověku otevírá, i pokud ukradne občanku, na které biometrické údaje ještě nejsou. „Stále ještě přítomnost otisků v biometrických dokladech nehraje zásadní roli,“ sdělil.

Řidičák a občanka v jednom nebude

Rozsah požadavků na údaje v občanských průkazech se ještě může změnit, protože návrh zákona o občanských průkazech v současné době stále prochází legislativním procesem.

Od povinnosti poskytovat otisky prstů by měly být osvobozeny děti mladší šesti let. Platnost nových občanských průkazů bude nejméně pět, nejvýše deset let. Průkazy s platností nad deset let budou moci dostávat lidé, kteří už oslavili sedmdesáté narozeniny.

Sloučení dvou průkazů, jmenovitě řidičského a občanského průkazu, se podle ministerstva vnitra nepředpokládá. „Takový postup by nebyl v souladu se zmiňovaným nařízením EU a dále s Úmluvami o silničním provozu,“ sdělil Korbel.

Nařízení na přidání biometrických údajů do občanských průkazů navrhla Evropská komise v roce 2018 v rámci protiteroristických opatření. Cílem tohoto nařízení je znesnadnit jejich zneužití pro vstup do EU ze zemí mimo blok. Mezi další navrhovaná opatření patří snadnější přístup úřadů k elektronickým důkazům a finančním informacím v jiných členských zemích nebo omezení dostupnosti některých chemikálií, aby tyto látky nemohli zneužít teroristé.