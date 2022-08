Tečka na podzim dostane nové funkce, uvedl ministr Válek

Aplikaci si stáhlo přes šest milionů lidí, plně naočkováno proti covidu bylo v Česku téměř 6,89 milionu lidí. V současné době se aplikace dá využívat pro zjištění podmínek cestování vzhledem ke covidovým omezením. Pro ČR ale v současné době žádný význam nemá. "Chci, aby se z Tečky stal užitečný nástroj pro naše občany. Aby se například v Tečce dozvěděli, kdy měli jakékoliv očkovaní a kdy by měli jít na přeočkování," řekl.

Kromě informací o vlastním očkování by mohla obsahovat také mezinárodní informace o očkování. "Chtěl bych, aby se z Tečky stal jakýsi osobní informační nástroj pacientů, aby se tam dostalo to, co by tam pacient chtěl mít," dodal.

Ministerstvo prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vedeného ředitelem Ladislavem Duškem, který dostal úpravy aplikace za úkol, proto vede debatu s pacientskými organizacemi.

"Chci během podzimu dostat do Tečky řadu funkcí. Až budu stoprocentně vědět, které tam mají pro pacienty význam, tak tu informaci řekne na tiskové konferenci profesor Dušek, protože ten to dostal za úkol," sdělil.

Prokazování se negativním testem či potvrzením o očkování proti covidu v současné době potřeba není. "Pro Českou republiku (...) nemá Tečka význam. Vy ji vlastně k ničemu nepotřebujete. Vy můžete všude a nikoho nezajímá, jestli jste nebo nejste očkovaný," řekl. Dodal, že to tak chce zachovat i nadále. "Určitě nechci, aby byli 'červení' a 'zelení'. A červení nesměli nikam a zelení mohli všude," dodal.

Není podle něj ale možné vyloučit, že podobnou povinnost zavedou některé země, zejména mimoevropské, nebo třeba letecké společnosti. Válek uvedl, že by rád sjednotil pravidla alespoň na úrovni Evropské unie.

Mobilní aplikace Tečka je propojená s databází ÚZIS, kam lékaři zadávají informace o všech provedených testech nebo podaných dávkách očkování. Systém elektronických receptů a navázaný elektronický očkovací průkaz spravuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). V současné době se jedná o propojení obou databází, které žádali i lékaři.

Za celou dobu epidemie bylo v zemi potvrzeno přes 4,01 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu je více než 295.000. Letní vlna epidemie vyvrcholila na konci července, od té doby klesá či stagnuje.