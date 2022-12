Veterináři začali utrácet v chovu v jižních Čechách 15.000 kachen kvůli ptačí chřipce

"V jižních Čechách je to zatím největší ohnisko, které jsme tady zažili, takže předpokládáme, že to (zásah) bude do večera. Je tam 15.000 kachen, naskladněno bylo 22.000, 5.000 jich uhynulo v minulém týdnu, teď přes víkend uhynuly další dva tisíce. Tady vidíte, jak je ten virus agresivní, jak nákaza postupuje, tak musíme utrpení těm ptákům zkrátit. Je to nejvyšší koncentrace ptáků, jakou jsme zatím měli," řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba.

Drůbež utratí veterináři oxidem uhličitým. Asanační podnik dodal šest kontejnerů, v sedmém je drůbež, co uhynula o víkendu. Na každou ze tří hal připadají dva kontejnery. Veterinářům pomáhá 15 hasičů. "Po likvidaci přijede další jednotka z Křemže, která plošně dezinfikuje prázdné haly," popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

V desetikilometrovém pásmu dozoru je jeden další velkochov, také patří Mavele Dynín, je v něm 120.000 nosnic. Veterináři tam dnes posoudí zdravotní stav chovu a zabezpečení. "Zaměstnanci nesmí přecházet z jednoho chovu do druhého, aby nepřenesli nákazu, to je velice nebezpečné," řekl Kouba.

Velké ztráty zaznamenala kvůli ptačí chřipce v roce 2017 firma Blatenská ryba. Přišla tehdy zhruba o 27.000 kachen, veterináři tam také zlikvidovali téměř 60.000 násadových vajec. Společnost pak neobnovila chov chovných kachen, jen chov kachen jatečných. Kachny se na firemním obratu podílí asi třetinou.

Frahelž je teď zatím jediným ohniskem nákazy v zemi. "Bohužel je teď období, kdy se chřipkové viry šíří. Může se stát, že se to dostane dál," dodal Kouba. Soupis drůbeže lidí v okolí, budou mít veterináři v pátek. Chovatelům doporučil, aby chovy zabezpečili před stykem s volně žijícími ptáky. Kolem ohniska ve Frahelži vymezili veterináři tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich jsou omezené přesuny drůbeže, vzniknou také soupisy chovů.

Nové ohnisko ptačí chřipky se v Česku objevilo zhruba po sedmi měsících od posledního výskytu. V první polovině roku zaznamenali veterináři v ČR deset ohnisek ptačí chřipky v malochovech i komerčních velkochovech. V Evropě v poslední době ptačí chřipky přibývalo. Za listopad se objevilo přes 100 ohnisek.

V jižních Čechách se naposledy objevila tato choroba v lednu v malochovu v Klínovicích na Strakonicku. Loni v listopadu se nákaza prokázala v chovu Rybářství Nové Hrady, kde je jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. V chovném hejnu bylo kolem 5000 ptáků včetně kachen, veterináři museli zlikvidovat asi 4100 z nich. Letos veterináři naočkovali proti ptačí chřipce čtyři tamní hejna hus, 818 ptáků.