Více než 400 tisíc českých dětí bylo očkováno proti covidu

Země, které nemají dost peněz na vakcíny pro ohroženější skupiny, mají podle něj zvážit přínos očkování dětí. Za důležitější považuje jejich vakcinaci proti spalničkám, rotavirům nebo pneumokokům, které mohou zdravé děti ohrozit víc.

"Očkování proti covid-19 je doporučeno (...) u dětí se základními onemocněními, tedy u dětí s vyšším rizikem závažného průběhu onemocnění, zhodnocení a posouzení vhodnosti očkování by měl vždy provést lékař," uvedl na dotaz ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Posoudit by měl i očkování zdravých dětí.

"Stejně jako v zahraničí, i u nás zastáván postoj, že děti mohou být očkovány na žádost a na základě individuálního zvážení a posouzení benefitů a rizik lékařem," doplnil. I WHO podle něj uvádí, že očkování proti covidu-19 je pro děti a dospívající účinné a bezpečné.

WHO řadí osoby podle rizika při nákaze covidem-19 do tří kategorií, zdravé děti jsou v té s nejnižší mírou rizika. Předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek na dotaz ČTK uvedl, že WHO posuzuje globální kontext.

"Vyzývá země, aby u této skupiny osob vzhledem k nízké zátěži nemocí covid-19 rozhodovaly na základě nákladové efektivity očkování a dalších vakcinačních priorit. Jinými slovy, aby očkování proti covidu-19 u dětí negativně neovlivňovalo očkování proti daleko významnějším nemocem dětí," uvedl. Pro děti jsou podle něj více rizikové například záškrt, tetanus, černý kašel, spalničky, pneumokoky nebo rotaviry.

V ČR podle něj očkování dětí proti covidu-19 nijak negativně neovlivňuje další rutinní očkování dětí ani nemá zásadní dopady finanční. Připomněl, že Evropská unie má uzavřené smlouvy s výrobci vakcín i na budoucí roky. "Proto ukončení očkování dětí (proti covidu-19) k žádné finanční úspoře nepovede," dodal.

Česko za vakcíny proti covidu-19 do konce loňského roku vydalo 14,6 miliardy korun. Zdravotníci jich aplikovali přes 18,6 milionu dávek, část nespotřebovaných musela být zničena kvůli expiraci. Další miliony dávek mají dorazit letos. Česko chce podle dřívějšího vyjádření náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka rozložit dobu dodání objednaných vakcín od firmy Pfizer/BioNTech do konce roku 2026. Ušetřit tím chce až 1,5 miliardy korun.

Celkově je dosud očkováno v ČR 65,5 procenta populace, třetina lidí má první a asi 7,5 procenta i druhou posilující dávku. Mezi mladými ve věku 12 až 17 let bylo vakcinováno více než 53 procent, 11 procent posilující dávkou. Dětí ve věku pět až 11 bylo očkováno 7,1 procenta, což je necelých 57.000 a dětí do pěti let 64.