Podle OSN Tálibán oznámil pozastavení očkování těsně před začátkem zářijové kampaně, aniž by uvedl konkrétní důvody. Vysoce postavený zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) sdělil, že se diskutuje o změně způsobu očkování, přičemž by se přešlo od očkování „z domu do domu“ k soustředění na místa, jako jsou mešity.

WHO letos v Afghánistánu potvrdila 18 případů dětské obrny, z toho 16 na jihu země. V roce 2023 bylo hlášeno šest případů.

„Globální iniciativa pro eradikaci dětské obrny si je vědoma nedávných politických diskusí o přechodu od plošných očkovacích kampaní na cílené očkování v některých oblastech Afghánistánu,“ uvedl Dr. Hamid Jafari z WHO. „Partneři nyní vedou diskuse o rozsahu a dopadu případných změn v současné politice,“ dodal.

V sousedním Pákistánu jsou očkovací kampaně pravidelně doprovázeny násilím. Militanti často útočí na očkovací týmy a jejich policejní ochranu, falešně tvrdí, že tyto kampaně jsou západním spiknutím za účelem sterilizace dětí.

Afghánistán a Pákistán zůstávají jedinými dvěma zeměmi, kde se stále nepodařilo zastavit šíření této potenciálně smrtelné nemoci. Na Slovensku díky očkování nebyl zaznamenán žádný případ dětské obrny od roku 1960. Smrtnost této nemoci se pohybuje až kolem 15 procent a ti, kteří infekci přežijí, často trpí trvalým poškozením svalů a nervového systému.