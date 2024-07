Vláda rozhodla o změnách pravidel zaměstnávání vybraných osob

Vláda připravila změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo znevýhodněním na chráněném trhu práce. Cílem novely zákona o zaměstnanosti, která teď půjde do Parlamentu, je upravit podmínky a parametry zaměstnávání těchto osob tak, aby byly pro zaměstnavatele i zaměstnance přehlednější a jednodušší na administraci.

Vláda chce zároveň úpravami podpořit zapojování osob s různým typem znevýhodnění do pracovního procesu a celý systém maximálně zefektivnit, aby finanční prostředky, které stát zaměstnavatelům dává jako příspěvek za zaměstnávání těchto hendikepovaných osob, byly vynakládány co nejúčelněji. Součástí navržených změn je i posílení pravomocí orgánů inspekce práce při provádění kontrol nebo úprava postihů za zjištěné přestupky.

Do Parlamentu zamíří také novela zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Novelou chce kabinet zvýšit efektivitu ochrany majetkových zájmů státu a zapojit do řízení před soudy co nejvíce odborníků na danou problematiku. Proto novela počítá s tím, že ÚZSVM bude organizační složky státu nově zastupovat spíše jen fakultativně, po dohodě s dotčenou státní institucí. Ty by tedy nově mohly samy vstupovat do řízení s využitím vlastních zaměstnanců, kteří se v dané problematice lépe orientují. Zároveň ale novela navrhuje rozšířit okruh osob, které může Úřad v řízeních zastupovat, o státní organizace, na něž se vztahuje působnost zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a také o kraje.

Vláda projednala rovněž pět kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu, které prověřovaly například efektivitu vynakládaných peněz ze státního rozpočtu na projekty modernizace veřejné správy či na podporu bydlení nebo finanční stránku projektu výstavby části dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).