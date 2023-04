Vláda schválila teze energetické koncepce, dostane ji ještě letos

Státní energetická koncepce musí zajistit dostatek energie za dostupnou cenu, energetickou bezpečnost a dekarbonizaci Česka. Tyto její základní teze dnes schválila vláda, řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Vláda podle něj dostane koncepci do konce letošního roku. Koncepce by měla stanovit vývoj energetiky na příštích 30 let.