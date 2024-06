Česko chce co nejsilnější portfolio v Evropské komisi, naznačil Fiala

Fiala řekl, že nechce komentovat, s čím jde na dnešní jednání. "Pro mě je důležité, aby se při složení klíčových pozic a orgánů respektovalo několik hledisek, z nichž jedním jsou výsledky voleb do Evropského parlamentu. Důležité je i určité geografické hledisko, aby vyváženost mezi klíčovými institucemi byla co největší," uvedl podle agentury TASR.

Při debatě o konkrétních lidech je podle premiéra nejdůležitější, jakou má kdo představu o dalším směřování Unie. "Byl bych rád, abychom při budoucí práci evropských orgánů sledovali dvě základní priority, na kterých tak záleží České republice, a to je bezpečnost a konkurenceschopnost. To je to hlavní, o čem musíme mluvit," dodal.

Fiala po červnových evropských volbách zopakoval, že platí dohoda, podle které navrhne jméno eurokomisaře koalice Pirátů a Starostů, respektive Starostové. Piráti navrhnou končícího europoslance Marcela Kolaju. Starostové nabízí nově zvolenou europoslankyni Danuši Nerudovou, anebo ministra průmyslu Jozefa Síkelu.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) již ve volebním štábu zdůraznil, že výběr českého eurokomisaře nebude krátkým procesem. "Je potřeba si uvědomit, že evropský rozvrh je takový, že definitivní složení Evropské komise budeme znát někdy na podzim," dodal.