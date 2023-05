Vláda zdraží koncesionářské poplatky. Platit je budou i majitelé mobilů

Podle deníku Právo vyslyšel ministr kultury Martin Baxa (ODS) vyslyšel ředitelů České televize a Českého rozhlasu, Petra Dvořáka a Reného Zavorala.

"Do portfolia návrhů, které zvažujeme, patří především rozšíření okruhů koncesionářů. Ale vše je ve stadiu debat. Obě veřejnoprávní média požadují navýšení koncesionářských poplatků. Byl to veřejně sdělený požadavek,“ řekl Právu.

"Velká televizní novela by měla redefinovat televizní přijímač. Kromě televizoru by to měl být i telefon a počítač. To by rozšířilo počet domácností, které platí koncesionářské poplatky, o zhruba 600 tisíc. To je jeden zdroj financování," uvedl poslanec STAN Jan Lacina.

Jedná se i o tom, že by se zvedly poplatky. Neřekl o kolik, zdražit by se ale mělo od 1. ledna 2024. Zvýšení poplatku by mělo reflektovat rozpočty a velikost obou veřejnoprávních médií.

"České televizi by se zvedl poplatek třeba o trojnásobek toho, co Českému rozhlasu. Rozhlas má rozpočet přes dvě mi­liardy korun, ČT skoro sedm miliard," dodal Lacina.