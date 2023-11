Volby by nyní vyhrálo opoziční ANO, lidovci by samostatně neuspěli

ANO by volilo 33 procent voličů v modelu s koalicí Spolu a o půl procenta méně v modelu s jednotlivými stranami. Podle prvního ze zmíněných šetření by byla druhá koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s podporou 21 a půl procenta, samostatně by ODS získala 15 a půl procenta.

O třetí místo se v obou průzkumech dělí vládní Piráti s opozičním hnutím SPD, volilo by je 10 a půl procenta dotázaných. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmiprocentní podporou.

Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do parlamentu se pohybuje TOP 09, pokud by kandidovala sama. Jedna z pětice vládních stran si v sobotu volila vedení, které ji povede do příštích voleb. Post předsedkyně obhájila šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Větší odstup mají další politické subjekty. Na tři a půl procenta dosáhli v aktuálním šetření sociální demokraté a komunisté. Nízká je podpora vládních lidovců, které by volilo jen dva a půl procenta respondentů.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.