Volby by v květnu vyhrálo ANO, vládní koalice by neměla většinu ve Sněmovně

Druhá ODS ztrácí v průzkumu na vedoucí ANO téměř 20 procent, její preference aktuálně činí rovných 15 procent. Přes 10 procent, a to o půl procentního bodu, už se dostali jen vládní Piráti.

Do Poslanecké sněmovny by se podle květnového modelu dostalo šest politických stran a hnutí. SPD by od voličů obdržela 8,5 procenta, Starostové a nezávislí 6 procent a TOP 09 o půl procentního bodu méně.

Strany aktuální vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) by v současnosti podpořilo 41 procent potenciálních voličů. Kabinet s důvěrou by v takovém případě nesestavily, k většině by jim chybělo devět mandátů.

Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny se drží lidovci a sociální demokraté se čtyřprocentní podporou a komunisté, jimž by dalo hlas o půl procenta lidí méně.

Šetření agentury Median proběhlo od 1. května do 2. června, týkalo se 1012 respondentů ve věku 18 a více let.