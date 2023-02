Vondrák se zatím k odchodu z ANO po vzoru Macury nechystá

Primátor v souvislosti se svým odchodem z hnutí uvedl, že na zastupitelském klubu nabídne k dispozici primátorskou funkci a nechá o svém dalším působení v čele města rozhodnout své kolegy. Ve čtvrtek pak informoval o tom, že vedení hnutí začalo na členy klubu vyvíjet nátlak, aby podpořili jeho odchod z primátorské funkce. Vondrák uvedl, že v současné době cítí podporu svých kolegů z hnutí v krajském zastupitelstvu. "Měli jsme v pondělí klub zastupitelů a pochopil jsem z toho podporu tam zůstat a v podstatě dělat ty věci, co dělám. Takže zatím o tom (odchodu z ANO) neuvažuji. V okamžiku, že bych cítil, že by mě mí kolegové chtěli zradit nebo něco takového, tak to samozřejmě má smysl," řekl Vondrák.

Jeho rozhodnutí neovlivňuje ani fakt, že jeho vyloučení z hnutí požaduje předsednictvo ANO. Nový předseda ostravské organizace Richard Vereš ve čtvrtek uvedl, že předsednictvo ostravské oblastní organizace se na svém úterním jednání nebude zabývat pouze děním okolo primátora Macury, ale rovněž bude řešit návrhy předsednictva hnutí na vyloučení hejtmana Vondráka a náměstkyně ostravského primátora Zuzany Bajgarové z hnutí ANO. Předsednictvo požadovalo i vyloučení Macury, který ale z hnutí mezitím odešel sám.

"Tyto dva tam ale ještě budeme muset projednávat," uvedl ve čtvrtek Vereš k Vondrákovi a Bajgarové. Podle něj se návrhem na vyloučení podle stanov nejprve bude zabývat oblastní organizace a následně i krajské předsednictvo. O vyloučení ale rozhoduje celostátní předsednictvo, pro něhož podle Vereše jejich stanoviska nejsou závazná. "V daný okamžik to chci dobojovat do konce, protože to už je taková moje povaha. Prostě uvidíme, jak budou argumentovat," doplnil Vondrák, který se minulý týden vzdal postu místopředsedy hnutí.

Primátor Macura ve čtvrtek hovořil o tom, že vedení hnutí tlačí nejen na změnu na postu ostravského primátora, ale i na odchod moravskoslezského hejtmana. Ostravské zastupitelstvo se sejde příští středu, příští krajské zastupitelstvo bude 10. března.