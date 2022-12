Výbuch v Kopřivnici: Dům nebylo nutné po explozi stabilizovat

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyzvala čínské úřady, aby pravidelně a v reálném čase sdílely specifické informace o šíření koronaviru v zemi. Představitelé WHO chtějí vidět mimo jiné více údajů o hospitalizacích, úmrtích i očkování v souvislosti s nákazou. V Číně prudce rostou počty infikovaných poté, co země na začátku prosince náhle zrušila většinu opatření proti covidu-19.