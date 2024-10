Výluka v pražské MHD. Na části linky metra C nejezdí vlaky

"Z důvodu opravy trati metra dochází od soboty 26. října 2024 do pondělí 28. října 2024 (do ukončení provozu) k dočasnému přerušení provozu metra na trati C v úseku Muzeum – Kačerov," uvedl dopravní podnik na webu.

V Praze je v průběhu prodlouženého víkendu zavedena náhradní autobusová doprava XC v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání – Pankrác – Budějovická – Kačerov.

Podnik informoval, že v souvislosti s probíhající výlukou se také pro autobusové linky 189 a 215 přemísťuje nástupní zastávka Kačerov a pro linky 138 a 193 zastávka Kačerov ve směru do stanice Nemocnice Krč do nástupní zastávky linky 106 v čele nástupiště.