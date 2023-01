Výstavu korunovačních klenotů se těší velkému zájmu veřejnosti

Svatováclavská koruna, královské žezlo, královské jablko, zlatý ostatkový kříž a korunovační meč jsou vystaveny ve střední části hlavní lodi chrámu. V samostatné vitríně si mohou zájemci prohlédnout i korunovační plášť. Lebku svatého Václava mohou vidět přímo v kapli, kde jsou uloženy jeho ostatky.

První návštěvníci začali do chrámu přicházet krátce po 09:00. Kromě standardní kontroly u vstupu do areálu Pražského hradu museli podstoupit i prohlídku u vchodu do katedrály. Mezi prvními byla i rodina s dětmi z Prahy. "Manžel čekal ve frontě před Hradem zhruba od šesti," řekla návštěvnice ČTK. Jí i dětem se výstava velmi líbila.

Hned vzápětí dorazily i dvě třídy prvního stupně základní školy ve Vysočanech. I jejich učitelka si musela přivstat a do fronty se zařadit již před 07:00. "Byla jsem s dětmi na výstavě klenotů i před pěti lety, byly nadšené," uvedla. Dodala, že tehdy však pro školy existoval rezervační systém.

Krátce po 08:00 čekaly už v jižních zahradách Pražského hradu podle redaktorky ČTK zhruba dvě stovky lidí. Na nádvoří ke katedrále je začali pořadatelé vpouštět zhruba v 08:45. Lidé, kteří dorazili po osmé hodině si již ve frontě počkali zhruba hodinu a půl.

Výstavu provází značná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu.

Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednostní vstup mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

Korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde se uchovávají české korunovační klenoty, otevřelo v pondělí sedm klíčníků. Klenoty z ní poté klíčníci spolu s památkář vynesli a vybalili z jejich schrán.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Souprava zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, kožená pouzdra na ně, podušku pod korunu a korunovační plášť s doplňky. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.