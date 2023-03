Využívání veřejných peněz na soukromý spor exprezidenta Zemana není trestným činem

Žalobci podle Cimbaly vykonávali nad případem dohled. I přesto neshledali jak u závěrů policie, tak ani u závěrů obvodního státního zástupce žádné pochybení. "Věc byla policejním orgánem uložena ad acta, kdy tento postup byl státním zastupitelstvím akceptován. Ve věci vykonalo dohled zdejší státní zastupitelství, kdy podnět k výkonu dohledu byl shledán jako nedůvodný," uvedl Cimbala.

Soudní při mezi Milošem Zemanem a jeho bývalým poradcem z doby jeho premiérství v letech 1998 až 2002 Zdeňkem Šarapatkou odstartovalo Zemanovo vystoupení v televizi Barrandov. Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil z úřadu vlády pro neschopnost. Šarapatka ale v době, kdy byl Zeman premiérem, odešel po dohodě. Soudy pravomocně rozhodly, že se má Zeman za tento výrok omluvit, což zatím neučinil. Zemanův advokát podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který dosud nerozhodl. Zatím u něho ale advokát uspěl se žádostí, aby se Zeman nemusel Šarapatkovi omluvit do doby, než bude o dovolání rozhodnuto. Nejvyšší soud zároveň zastavil exekuční řízení proti Zemanovi, který nedodržel lhůtu pro omluvu.

Podle dřívějších informací zaplatila Kancelář prezidenta republiky za právní služby ve sporu Zeman-Šarapatka nejméně 148.909 korun. "Zjistili to loni na podzim detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu, kteří prověřovali trestní oznámení podané Šarapatkou. Ten upozorňoval úřady právě na to, že se na soukromý Zemanův spor vydávají veřejné peníze z rozpočtu Hradu," napsal v lednu server Seznam Zprávy. Vyšetřovatelé konstatovali, že v této věci nebyl spáchán trestný čin. Podle státního zastupitelství je to ale námět pro Nejvyšší kontrolní úřad, který hospodaření Hradu minulý rok prověřoval, konečnou zprávu dosud nezveřejnil.

Advokátní kancelář Marka Nespaly přesto podle serveru Seznam Zprávy prezidentské kanceláři peníze za obhajobu Zemana ve sporu se Šarapatkou vrátila.