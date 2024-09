Zasáhla vás povodeň? Do práce nemusíte, máte nárok na finanční pomoc, tvrdí Jurečka

Informoval o tom ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) na síti X a v České televizi (ČT). Podle něj je obdobný postup možný i tehdy, když zaměstnanec vykonává činnosti ve veřejném zájmu.

Jurečka vysvětlil, že se to týká situací, kdy lidé musí například po povodni vyklízet dům, zajistit základní potřeby nebo vyřídit nové doklady. „V takovém případě má člověk právo čerpat volno kvůli překážce na straně zaměstnance. Do práce nemusí, ale musí to oznámit zaměstnavateli a nevzniká mu nárok na mzdu,“ uvedl ministr v ČT.

Neplacené volno je podle ministra možné i v případě, že zaměstnanec pomáhá odstraňovat škody ve veřejném zájmu nebo poskytuje pomoc druhým. „Ve všech těchto případech je potřeba zaměstnavateli doložit důvod a délku trvání překážky v práci,“ dodal Jurečka.

Pokud by rodiče museli zůstat doma s malými dětmi kvůli zavřeným školám nebo školkám, mají nárok na ošetřovné.

Ministr také uvedl, že lidé mohou žádat o mimořádnou finanční pomoc, kterou lze získat prostřednictvím úřadů práce nebo online formuláře.