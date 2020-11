Bitva s koronavirem: Česku pomůže sedm amerických zdravotníků

Podle českého ministerstva obrany by šestičlenná skupina zdravotníků měla do Česka přijet v polovině listopadu. Doplní zde jednu Američanku, která již do Prahy přiletěla v neděli v rámci amerického přípravného týmu. Podle původních předpokladů mělo z USA přicestovat 28 zdravotníků.

"Na základě poznatků předsunuté skupiny začne v ČR příští týden působit sedmičlenný tým lékařů a zdravotníků texaské a nebraské národní gardy," uvedl na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Všichni podle něj mají zkušenosti s bojem proti onemocnění covid-19.

Texaská a nebraská národní garda do Prahy poslaly na počátku listopadu sedmičlenný tým, který misi zdravotníků připravil. Podle mluvčího americké ambasády Griffina Rozella v Česku zhodnotil situaci a vyslechl si, jaké jsou momentální české potřeby. "Jsme vděčni, že Národní gardy Nebrasky a Texasu budou moci využít svá dlouholetá partnerství s Českou republikou při své pomoci našemu spojenci v nouzi," uvedl k příjezdu zdravotníků americký velvyslanec Stephen King. Podle ambasády se členové týmu také v ČR seznámí s českými zkušenostmi s koronavirem, aby je mohli zapracovat do amerických opatření proti viru.

