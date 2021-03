Blatný: Testování zaměstnanců mají zajistit firmy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Antigenní testování zaměstnanců mají zajistit zaměstnavatelé, nemají je posílat do veřejných testovacích míst. Ve Sněmovně to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) na dotazy poslance ODS Petra Beitla. Beitl poukazoval na to, že volné termíny na antigenní testování prakticky nejsou.