Části invalidních důchodců a postižených dětí pošle stát roušky

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Část invalidních důchodců a děti s průkazem postižených dostanou do schránek pět roušek a respirátor. Doručí jim je Česká pošta. Schválila to dnes vláda. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle jejího vyjádření by ochranné pomůcky mělo dostat asi 185.000 lidí.