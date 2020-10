Covid: Počet mrtvých v ČR překonal 1300. Prymula odmítá srovnávání s chřipkou

Hospitalizovaných bylo v pátek podle dat ministerstva zdravotnictví 3415 lidí, o 295 více než ve čtvrtek, ve vážném stavu jich bylo 596, o 45 víc.

Od března se v Česku koronavirem prokazatelně nakazilo 164.422 lidí, jen v říjnu přibylo přes 93.000 případů. ČR má od počátku měsíce vyšší denní přírůstky než mnohem větší Německo, v tomto týdnu se poprvé dostaly přes hranici 9000. Ve středu laboratoře odhalily 9544 případů, ve čtvrtek pak 9720. Dnes přibylo v Česku zatím 4308 potvrzených případů onemocnění covid-19, o 1360 méně než ve stejnou dobu v rekordní pátek. O víkendu se ale obvykle méně testuje.

V pátek laboratoře v Česku vyhodnotily rekordních 37.825 testů, dosavadní maximum ze středy bylo zhruba o 3000 nižší. Pozitivních testů bylo v pátek 29,36 procenta. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pátek na tiskové konferenci řekl, že hranice, na kterou se ČR potřebuje dostat, je podíl pod deseti procenty pozitivních ze všech denních testů.

Podle Prymuly budou nakažení přibývat ještě deset dní až dva týdny. Odborníci uvádějí, že do nemocnic se dostanou asi tři až čtyři procenta nakažených, z nich asi 20 procent bude ve vážném stavu. Doba od diagnózy do vážných příznaků, které hospitalizaci vyžadují, je mezi týdnem a deseti dny. Koordinátor intenzivní péče v zemi Vladimír Černý v pátek prohlásil, že nejbližší týdny budou pro české zdravotnictví mimořádně těžké, velmi náročné především pro zdravotníky, kolaps systému ale nehrozí.

"Ten příští týden bude ještě relativně v klidu, ale těch následujících 14 dnů ano, ty kritické budou," uvedl Prymula ve videu na twitteru. Podařilo se ale podle něj výrazně zvýšit kapacitu lůžek v běžném režimu, a to z 5000 na 10.000, a také i ventilovaných lůžek z 1000 téměř na 1500. "Takže myslím si, že tuto fázi bychom měli přestát bez nějakých velkých problémů. To úzké místo je personál, děláme vše proto, abychom měli i dost personálu," dodal.

Počet zemřelých se za říjen zdvojnásobil. Ministr zdravotnictví dnes podotkl, že pokud by vláda nechala epidemii proběhnout bez opatření, mohlo by být zemřelých kolem 30.000. "Když vezmeme počet zemřelých na chřipku, tak se dostaneme někam na 1900 za rok, ať děláme nějaká opatření, nebo neděláme," uvedl, proč kvůli chřipce není třeba přijímat restriktivní opatření. "To je ten hlavní problém. Proto ta opatření děláme a je logické, že když jsme je udělali velmi tvrdá v první vlně, tak tady byly jen nízké stovky zemřelých. V tuto chvíli na tom budeme hůře, ale stále jsou to výrazně nižší čísla, než kdybychom nedělali nic," řekl v dalším příspěvku na twitteru.

V celém Česku kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí od středy zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přešly na distanční výuku kromě tříd pro děti se speciálními potřebami. Uzavřeny jsou restaurace, bary, kluby, zakázány jsou kulturní i sportovní akce. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Další opatření v nejbližších dnech nebudou, řekl v pátek Prymula.