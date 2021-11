Do škol a firem se vrací povinné testy. Pro návštěvu restaurací a kadeřníka ale stačit nebudou

Potvrzení o bezinfekčnosti je nyní třeba překládat například při návštěvě restaurací, sportovišť, kulturních a dalších hromadných akcí či například u kadeřníka. Nově už nebude stačit test a bude potřeba prokázat se covid pasem potvrzujícím očkování nebo dokladem o prodělání nemoci.

Vláda se shodla na pokračování testování ve školách

Právě ukončení testování ve školách odborníci kritizovali. Podle nich se vláda měla takzvaným bavorským modelem, který dál neuznává negativní testy, měla inspirovat kompletně. "Inspirovali jsme se v bavorském modelu, ale není to bavorský model. Aby se ty detaily neporovnávaly," řekl Babiš.

Ve středu hlavní hygienička Pavla Svrčinová hovořila o tom, že plošné testování nemá dostatečný efekt. Proto se podle ní po dvou kolech testování 22. listopadu a 29. listopadu pokračovat nemělo.

Testování ve firmách zřejmě jen pro neočkované

Vláda podle premiéra zavede i plošné testování ve firmách. Příspěvek by měl být ve stejné výši jako na jaře. Počítá se s tím, že opatření bude platit do konce února příštího roku.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) doplnil, že testování ve firmách by vláda měla schválit v pátek, opatření by mělo platit už od pondělí, uvedl.

Každý člověk, který půjde do práce, se bude podle Havlíčka muset prokázat certifikátem o očkování, prodělané nemoci covid-19 nebo negativním testu. Zároveň zůstane možnost otestovat se antigenní samotestovací sadou na místě, a to pod dohledem.

Testování se bude týkat jen neočkovaných lidí, vláda ale pravděpodobně podle Havlíčka schválí, že se budou muset testovat i očkovaní lidé nad 60 let.

Testování se bude podle Havlíčka vztahovat na všechny typy firem, platit to bude i pro státní organizace a obce.

Jednání vlády o opatřeních bude pokračovat v pátek a pondělí

Vláda ANO a ČSSD se kvůli úpravě opatření proti šíření covidu-19 sejde znovu v pátek v poledne, kdy rozhodne o přesném textu usnesení. Pokračovat v jednání bude kabinet v demisi v pondělí večer, kdy ministři budou jednat o kompenzacích pro firmy.

Kabinet o budoucnosti koronavirových pravidel začal jednat toto pondělí, kdy však ministři po třech hodinách k žádnému rozhodnutí nedospěli. Dnes rozhodli o zavedení pravidel podobných tzv. bavorskému modelu, ale s některými rozdíly, řekl Babiš. Testování ve školách bude pokračovat, opět se bude testovat i ve firmách, pravděpodobně do konce února. "Zítra (v pátek) ve 12:00 bude další vláda, která rozhodne o textaci," řekl Babiš.

Odklad schválení přesného textu opatření na pátek podle Babiše není způsoben tím, že by kabinet zvažoval, zda nebude nutné vyhlásit nouzový stav. "Úředníci to musí napsat, aby to vláda mohla odhlasovat," uvedl.

Další zasedání kabinetu bude v pondělí, kdy se obvykle konají řádná zasedání. Podobně jako tento týden začne až večer, tentokrát v 17:00. "Budeme na něm řešit kompenzace pro firmy," řekl Babiš. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) uvedl, že v pondělí předloží konečný návrh programů na podporu podnikatelů, detaily ještě kabinet řeší s příslušnými svazy.